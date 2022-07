Previsioni meteo domenica 17 luglio 2022: caldo non stop. Salgono ancora le temperature

Le previsioni meteo di domani, domenica 17 luglio, confermano una chiusura di weekend prevalentemente stabile e molto calda in tutta Italia, a parte qualche nube con rare piogge in montagna. La fiammata africana proseguirà ancora per diversi giorni, portando la colonnina di mercurio a raggiungere spesso e a volte anche a superare i 40 gradi.

Caldo in arrivo, picchi fino a 42 gradi. Quanto dura la maxi bolla africana

Il team de iLMeteo.it scrive che domenica l'alta pressione continuerà ad avvolgere il nostro Paese, garantendo una giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Faranno eccezione una serie di addensamenti localmente compatti a ridosso dei rilievi alpini, comunque in assenza di precipitazioni, e alcuni annuvolamenti sugli Appennini centrali, in questo caso accompagnati da isolati focolai temporaleschi durante il pomeriggio. Contestualmente le temperature continueranno a crescere da Nord a Sud, con massime di 35 grandi in molte grandi città e valori prossimi ai 30 gradi anche intorno ai 1000 metri di quota. Come da copione, il disagio bioclimatico verrà poi amplificato dalla costante presenza dell'afa.

Stando agli ultimi aggiornamenti, l'intensa ondata di calore non è destinata a spegnersi nel breve periodo. A tale proposito esperti di 3Bmeteo anticipano che tra lunedì 18 e mercoledì 20 luglio l'escalation termica metterà a dura prova lo Stivale, con picchi frequenti di 38-40 gradi se non oltre in particolare al Centro Sud. Quanto alla possibilità di riabbracciare un clima più fresco, il sito de iLMeteo.it azzarda addirittura l'ipotesi che per smettere di boccheggiare si debba attendere la fine di luglio. Ma al momento occorre precisare che si parla di tendenze a medio-lungo termine che necessiteranno giocoforza di maggiori approfondimenti.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 17 luglio

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, ma con nuvole a tratti compatte a ridosso dei rilievi alpini, in un contesto asciutto. Temperature massime: 30° a Genova, 31° a Torino, 35° a Milano.



Nord Est

Soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più solo sul basso Veneto. Temperature massime: 35° a Bolzano, 34° a Bologna, 30° a Venezia.



Centro e Sardegna

Tempo stabile con cielo prevalentemente sereno, salvo annuvolamenti pomeridiani con sporadici temporali sull'Appennino abruzzese. Temperature massime: 32° a Cagliari, 36° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Dominio anticiclonico con sole su tutte le regioni. Temperature massime: 34° a Napoli e Bari, 32° a Palermo.