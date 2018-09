Sembra troppo bello per essere vero, e invece lo è: la catena messicana Vidanta cerca un "vacanziere ufficiale" che, con in più il bonus di uno stipendio pari a 120mila dollari. In cambio il fortunato dovrà documentare le sue vacanze lavorative sui social network. Per giocarsi la propria chance di ottenere il posto, bisogna candidarsi online sul sito World's Best Job entro il 21 ottobre e incrociare le dita.La persona selezionata passerà dodici mesi girando da un favoloso hotel di Vidanta all'altro, che ovviamente sorgono– da Nuevo Vallarta a Los Cabos, dalla Riviera Maya ad Acapulco.In cambio gli verrà richiesto di diventare ambasciatore del marchio e promuoverlo sui social, documentando in prima persona le attività offerte dai resort. Fra le altre,, prendere lezioni di salsa e canto mariachi, sorseggiare tequila, nuotare con gli squali balena, giocare a golf, ballare in discoteca, visitare parchi, accompagnare le tartarughe appena nate dalla spiaggia al mare...Non sono richieste specifiche esperienze di lavoro precedenti, ma è necessario comunque essere dotati di capacità comunicative, creatività, un carattere aperto, conoscenza dei trend e dei social media. Per aumentare le possibilità di spiccare fra tutti i candidati (che è facile prevedere non saranno pochi),per convincere i selezionatori di Vidanta delle proprie abilità di vacanziere.Leggi anche: