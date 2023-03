A Tarquinia un impianto agrivoltaico da record

Agricole possono convivere con le rinnovabili, che non necessariamente significano sottrazione di territorio alla produzione alimentare. Anzi, possono aumentare la produzione agricola. La dimostrazione è l’impianto fotovoltaico da circa 170 MW integrato con le attività agricole del territorio che Enel Green Power ha avviato a Tarquinia, in provincia di Viterbo. E’ il suo parco solare più grande in Italia, che sarà anche il più grande impianto agrivoltaico a livello nazionale. L’impianto utilizzerà moduli fotovoltaici bifacciali - la cui tecnologia consente di assorbire energia solare sia sulla superficie anteriore sia su quella posteriore - che saranno montati su strutture ad inseguimento del sole, i tracker, per massimizzare e rendere ancora più efficiente la produzione di energia rinnovabile. Raggiunta la piena operatività saranno prodotti ogni anno circa 280 GWh (il fabbisogno energetico di circa 111.000 famiglie) e a regime l’impianto permetterà di evitare l’emissione in atmosfera di circa 130mila tonnellate di CO2 ogni anno ed evitare il consumo di circa 26 milioni di metri cubi di gas. Il parco solare agrivoltaico sarà realizzato in un’area privata di un’impresa del territorio che collaborerà con Enel Green Power per integrare l’impianto con attività agricole: in particolare, saranno coltivati foraggio e borragine nelle aree libere...