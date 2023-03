Smau porta a Parigi le start up italiane: chi partecipa e le idee

Le start up italiane a Parigi

Parigi, 20 Marzo 2023 – Smau, aggregatore internazionale di opportunità per l’ecosistema dell’innovazione, in collaborazione con ITA - Italian Trade Agency, accompagnerà a Parigi 35 startup a StationF, il più grande campus per startup nel mondo che, nel 2022, ha raccolto 1 miliardo di euro in circa 150 round e celebrato la nascita del suo primo unicorno: Hugging Face. Gli obiettivi dell'iniziativa Nuovi modelli di Open Innovation favoriranno l’incontro tra le startup e le imprese dell’ecosistema italiano con i maggiori player del mercato internazionale - grandi aziende, incubatori, acceleratori e investitori - con l’obiettivo di valorizzare le migliori idee innovative capaci di rispondere alle più grandi sfide del nostro tempo, idee inerenti intelligenza artificiale, efficientamento energetico, digital health, blockchain, mobilità elettrica, realtà aumentata, cybersecurity, economia circolare, supply chain collaboration e non solo. Le aziende presenti Tra gli stand si potranno incontrare, tra le altre, la padovana Finapp (www.smau.it/paris/partners/finapp), idetrice di una sonda che sfrutta la tecnologia CRNS per il rilevamento dei neutroni cosmici per misurare l’umidità del suolo con l’obiettivo di ridurre lo spreco di acqua in agricoltura; la sassarese Relicta (www.smau.it/paris/partners/relicta) che prende il nome dalla sua bioplastica naturale fatta di scarti di pesce che si scioglie in acqua...