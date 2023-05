Uscite musicali di fine maggio: Dua Lipa, Marco Mengoni, Raf, Chiello e Mambolosco

L’ultima settimana di maggio è all’insegna della canzone italiana. Tra le diverse uscite discografiche spiccano i ritorni di Marco Mengoni e Raf, ma c’è spazio anche per nuove leve come Mambolosco, Chiello, Galeffi, Fulminacci e Lda. Il brano più atteso, però, è Dance the night, nuovo singolo della popstar di fama mondiale Dua Lipa. La canzone fa parte della colonna sonora di Barbie, il film in live action dedicato alla celebre bambola. Nella pellicola, che uscirà a luglio, la stessa Dua Lipa interpreterà una sirena. Dopo la vittoria al festival di Sanremo con il brano Due vite, Marco Mengoni pubblica il nuovo disco Materia (Prisma). L’album chiude la trilogia di dischi dedicati alla materia. L’artista ha descritto il progetto come un disco arrabbiato, in cui esorta l’Italia a seguire l’Europa nel riconoscimento dei diritti civili. Al disco partecipano diversi ospiti come Elodie e il rapper Ernia. È un tributo agli anni ’80 il nuovo brano di Raf. Il cantautore ha intitolato il singolo 80 voglia di te. “Gli anni ottanta – racconta il cantautore pugliese – non sono soltanto qualcosa che resta in un passato nostalgico ma le novità di quel decennio ancora oggi fanno tendenza. Il mio nuovo pezzo è un omaggio alla leggerezza di quegli anni memorabili che cambiarono il mondo”. Facendo Faccende è il nuovo album del trapper Mambolosco. Prodotto tra l’Europa e gli Stati Uniti, il disco presenta sonorità molto vicine al rap americano, su cui l’artista piazza le proprie rime taglienti e senza sconti. Il progetto è anticipato dal singolo Karma, in cui Mambolosco duetta con Rondodasosa, altro trapper amato dai giovanissimi. Si è ormai allontanato dalla trap, invece, Chiello, ex membro del collettivo Fsk. L’artista pubblica il nuovo disco Mela Marcia, in cui si pone in controtendenza rispetto alla musica contemporanea. Chiello ha infatti invitato il proprio pubblico ad ascoltarsi il disco con calma, così da comprenderlo al meglio.

Il figlio di Gigi D’Alessio, Luca, noto come Lda, torna in pista con il nuovo singolo Granita. La canzone si preannuncia come uno dei prossimi tormentoni estivi, con delle sonorità fresche e ballabili. Nel testo, invece, ci sono riferimenti a un amore finito, ma che non se ne vuole andare. Tempo di indie pop con i nuovi singoli di Fulminacci e Galeffi. Il primo pubblica Ragù, brano in cui attraverso uno sguardo ironico racconta la società che ci circonda. Il secondo, invece, a sorpresa ha rilasciato il pezzo Nirvana Van Gogh. La canzone è un esperimento sonoro che segue il successo dell’album Belvedere, raccontando piccoli momenti quotidiani con un senso di avventura. Tema caro anche ai Calibro 35, che intitolano il loro nuovo disco Nouvelles Aventures. Il supergruppo di rock alternativo sperimenta con le sonorità tipiche della propria carriera, quel miscuglio strumentale di funk, rock progressivo, jazz alternativo e musica cinematica ad ampio spettro con cui il pubblico ha imparato a conoscerli in questi quindici anni di musica. Simbolo del disco il brano Extraordinaire, in cui la psichedelia incontra una struttura musicale complessa. Compie cinquant’anni Minuetto, il capolavoro di Mia Martini. Per l’occasione l’album Il giorno dopo, che conteneva lo storico brano, è stato rimasterizzato dai nastri originali e verrà pubblicato in speciali edizioni in vinile. Tra gli autori dei brani del disco figurano Califano, Antonello Venditti Bruno Lauzi e Paolo Limiti. Fra le tracce anche Picnic, adattamento in italiano di Maurizio Piccoli del brano Your Song di Elton John.