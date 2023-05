X Factor 2023, iniziano le audizioni: come entrare nel pubblico e quando vengono chiamati i cantanti

Sono passati sei mesi dalla vittoria dei Santi Francesi - ve li ricordate? Li avete sentiti ultimamente? - a X Factor 2022 e già si pensa a cercare i prossimi talenti che avranno la missione di ridare brio a uno dei talent show musicali più longevi della tv italiana. Stanno per entrare nel vivo, infatti, le selezioni per X Factor 2023. Da fine marzo a oggi ogni cantante, cantautore, musicista e performer ha potuto inviare la propria candidatura per partecipare al programma, poi la scorsa settimana è stato il momento dei casting ovvero dei primi provini. E adesso è tempo di audizioni.

Cominciano infatti a giugno le Auditions, ovvero le prime selezioni, la prima scrematura del lungo cammino verso l'ammissione a X Factor 2023. L'appuntamento è all'Allianz Cloud di Milano l'11, il 12, il 18 e il 19 giugno. Lì si esibiranno gli artisti, che saranno giudicati dai quattro giudici e dal pubblico.

A proposito, come si fa a diventare parte integrante del pubblico delle audizioni di X Factor? Basta scrivere una mail all'indirizzo [email protected] e poi attendere la risposta da parte della produzione del talent show di Sky.

La domanda che in molti si stanno ponendo è anche questa: quando verranno chiamati gli artisti che hanno superato i casting? La risposta arriva direttamente dalla produzione di X Factor 2023: "La redazione sta lavorando per chiamare i candidati selezionati. In caso di esito positivo il candidato verrà contattato il prima possibile". Insomma, bisogna avere un po' di pazienza e incrociare le dita.