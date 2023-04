"Mi vogliono perché risolvo problemi" Morgan pronto a tornare a X Factor

"Non ho ancora deciso ma, se lo faccio, lo faccio esclusivamente per soldi", così Marco Castoldi, in arte Morgan, commenta le voci che lo danno di ritorno tra i giudici di X Factor. "Tutti fanno tutto per soldi – prosegue il cantautore reduce dallo show su Raidue StraMorgan – ma la differenza è che io faccio arte, non faccio cose che fanno male agli altri normalmente la gente per denaro fa di tutto". Morgan sostiene, sorridendo, di essere stato richiamato da Sky nel ruolo di giudice, ricoperto fino all’8ª stagione ( 2014), per rialzare le sorti di uno show in crisi di numeri: "Io sono come mister Wolf per la televisione – dice, riferendosi al noto personaggio del cult Pulp Fiction – risolvo i problemi. Hanno bisogno di riportare su il programma e mi presto. In Rai l’ho fatto tanti anni, io sono l’“alza-share“, mi chiamano nei programmi che stanno morendo, curo il programma e ritorna sano, in questo momento c’è bisogno a X Factor". Insomma, conferma di essere stato contattato ma dice di non aver ancora deciso; dovrebbe prendere il posto di Rkomi, con Ambra, Fedez e Dargen. Morgan è stato giudice del talent dalla 1ª edizione (2008 su Raidue) alla terza – vincendo sempre, con Aram Quartet, Becucci, Mengoni – e tornando (su Sky) dalla 5ª all’8ª – vincendo la 6ª, la 7ª e l’8ª con Chiara Galiazzo, Bravi e Fragola. A un certo punto lasciò anche in diretta lo show, per poi rientrare.