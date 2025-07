Julia Roberts, ‘La grazia’ di Sorrentino, i ritratti musicali: cosa vedremo alla Mostra del cinema di Venezia

Venezia, 22 luglio 2025 – Torna la Mostra del Cinema di Venezia e, con lei, il fascino senza tempo del Lido. Dal 27 agosto al 6 settembre 2025, il festival cinematografico più antico del mondo riunisce autori, attori, critici e appassionati in una celebrazione dell’arte visiva che continua a evolversi senza mai perdere identità. Con un programma denso di anteprime, grandi autori, serie tv e ritratti musicali, l’82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia si preannuncia come una delle più ricche di sempre. Anche per le tante star attese sul red carpet: da Julia Roberts (alla sua prima volta al Lido) a George Clooney, da Al Pacino a Emma Stone, da Martin Scorsese ad Adam Sandler.

Grandi autori, nuovi sguardi e titoli fuori concorso che fanno parlare

Il Concorso ufficiale di questa 82ª edizione propone 23 titoli, tra cui spiccano nomi di peso del panorama globale: Kathryn Bigelow con 'A House of Dynamite', Guillermo del Toro con la sua rilettura di 'Frankenstein', Yorgos Lanthimos (Bugonia) e Park Chan-wook (No Other Choice). Il cinema italiano, tuttavia, ha un ruolo da protagonista: quest’anno ben cinque registi italiani si contenderanno il Leone d’Oro. Ad aprire la Mostra sarà 'La Grazia' di Paolo Sorrentino, interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, seguito da 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo, 'Duse' di Pietro Marcello, 'Un film fatto per bene' di Franco Maresco e 'Sotto le nuvole' di Gianfranco Rosi, autore già Leone d’Oro con 'Sacro GRA' nel 2013.

Per l’82ª edizione spazio a Serie TV e Ritratti Musicali

La Mostra di Venezia guarda al presente e accoglie con decisione il linguaggio seriale, sempre più centrale nel panorama audiovisivo. Quest’anno saranno quattro le serie tv presentate al Lido, tre delle quali in forma integrale. Tra i titoli italiani spiccano 'Il Mostro' di Stefano Sollima, incentrata sui delitti del Mostro di Firenze, e i primi due episodi di 'Portobello' di Marco Bellocchio, dedicata alla figura di Enzo Tortora e al celebre programma televisivo: una doppia prima volta per il regista, che firma qui la sua prima serie e il primo progetto originale italiano per HBO Max (in arrivo nel 2026). Sul fronte internazionale, riflettori puntati su 'Un prophète' di Enrico Maria Artale, rilettura seriale del film cult, e su Etty di Hagai Levi, autore di 'The Affair' e 'Scenes from a Marriage', con sei episodi interamente proiettati in anteprima.

Spazio anche alla musica, protagonista di una sezione dedicata ai ritratti musicali d’autore. Tra i titoli in programma: 'Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo', dedicato a Nino D’Angelo, 'Piero Pelù. Rumore dentro' di Francesco Fei e 'Francesco De Gregori. Nevergreen' di Stefano Pistolini, che indaga l’anima più schiva e poetica del cantautore romano.

Sfilate sul red carpet: tra icone del cinema e nuovi volti

Con la presentazione del programma ufficiale, la 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si prepara ad accendere i riflettori sul red carpet più atteso dell’anno. Al Lido sono attese alcune tra le più grandi star del panorama internazionale. Julia Roberts torna sul grande schermo con 'After the Hunt', il nuovo film di Luca Guadagnino. Tra gli attori in gara per il Leone d’Oro George Clooney, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Emma Stone, Amanda Seyfried, Christoph Waltz protagonista del 'Frankenstein' visionario firmato Guillermo Del Toro, e un cast d’eccezione – Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits – nel nuovo film corale di Jim Jarmusch, 'Father, Mother, Sister, Brother'. Anche quest'anno, il Lido diventa uno spettacolo a tutto tondo dove narrazione e mondanità si incontrano. Ed è in questa armonia tra spettacolo e impegno che risiede la magia irripetibile della Mostra di Venezia, e forse del cinema stesso.