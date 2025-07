Linkin Park in tour con Emily Armstrong, ma la frontwoman non piace ai fan. Ecco perché

Roma. 22 luglio 2025 – Come per qualsiasi altra band che perde il proprio leader carismatico, anche il ritorno sulle scene dei Linkin Park non è stato privo di tensioni. Anzi. Dopo l’ingresso nel 2024 della cantante Emily Armstrong, frontwoman della band rock Dead Sara, al fianco dei membri originali Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell e Joe Hahn, il pubblico si è spaccato. La ragione, secondo Shinoda? Il semplice fatto che Armstrong “Non è un uomo”. Ecco cosa ha detto il fondatore della band in una intervista al Guardian.

Shinoda: “Ecco perché sono arrabbiato”

In sostanza, Shinoda ha dichiarato che “ci sono state persone che hanno attaccato Emily solo perché non era un ragazzo”, aggiungendo che i fan erano “abituati a vedere sei uomini nei Linkin Park”. “Erano così a disagio da cercare qualsiasi scusa per lamentarsi. Puntano il dito in dieci direzioni diverse: ‘Questo è il motivo per cui sono arrabbiato, questo è il motivo per cui la band fa schifo”.

Anche la famiglia di Bennington va all’attacco

L’accoglienza della nuova cantante non è stata positiva nemmeno da parte della famiglia di Chester Bennington, il frontman storico scomparso nel 2017. Il figlio Jaime ha criticato pubblicamente il ritorno della band, accusando Shinoda di “cancellare l’eredità” del padre proprio durante il mese internazionale per la prevenzione del suicidio. La madre di Bennington, Susan Eubanks, ha dichiarato a Rolling Stone di sentirsi ‘tradita’ per non essere stata informata del progetto: “Mi avevano promesso che, se avessero fatto qualcosa, me lo avrebbero detto. Non l’hanno fatto, forse perché sapevano che non l’avrei presa bene”.

Armstrong e il passato legato a Scientology

Ad alimentare le polemiche anche il passato di Armstrong, legato a Scientology. La cantante era stata criticata per aver presenziato a un’udienza in tribunale a sostegno dell’attore e scientologist Danny Masterson, poi condannato per stupro. In risposta, Armstrong ha diffuso una dichiarazione: “Mi era stato chiesto di sostenere una persona che consideravo un amico. In seguito ho capito di aver sbagliato. Non ho più avuto contatti con lui. Dettagli inimmaginabili sono emersi e lui è stato condannato. Per essere chiara: non giustifico abusi o violenza contro le donne, e sono vicina alle vittime di questi crimini”.

Attualmente, i Linkin Park sono in tour mondiale per promuovere ‘From Zero’, il loro primo album dopo sette anni. Nonostante le tensioni, Shinoda assicura che l’obiettivo è semplice: “vibrazioni positive”. Ma una cosa è certa: “One More Light”, brano simbolo dell’era Bennington, non sarà eseguito. “È ancora troppo doloroso”.