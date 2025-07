Addio a Theo dei Robinson. L’attore Malcom-Jamal Warner è annegato in Costa Rica

Roma, 22 luglio 2025 - Malcolm-Jamal Warner, noto al grande pubblico per aver impersonato Theo nella sitcom televisiva I Robinson, è morto. L'attore 54enne è annegato ieri mentre faceva il bagno al largo di una spiaggia a Limon, in Costa Rica. La notizia è stata confermata all'Abc la polizia nazionale costaricana.

Malcolm-Jamal Warner era l'unico figlio maschio del ginecologo Cliff Robinson, interpretato da Bill Cosby nella serie tv. Ruolo che gli aveva fatto vincere diversi premi. In seguito ha recitato nel film Omicidio nel vuoto di John Badham, a fianco di Wesley Snipes. Si distingue anche come doppiatore tra il 1994 e il 1997 nella serie animata Allacciate le cinture! Viaggiando si impara.

Con Eddie Griffin recita in un'altra sit-com Malcolm & Eddie, tra il 1996 e il 2000, in cui dirige anche vari episodi. E' apparso anche in una puntata del fortunatissimo Willy il principe di Bel Air, interpretando la parte di Erik, il ragazzo di Hilary. Seguirono apparizioni nelle serie TV Jeremiah e Listen Up!, e una parte nel film del 2008 Tutti pazzi per l'oro. E' stato anche musicista, lavorando nell'album del compianto Tupac Shakur, The Rose that Grew from Concrete. Poi nel 2003 pubblica un EP intitolato The Miles Long Mixtape, e nel 2007 pubblica l'album Love & Other Social Issues. Dal 2017 è uno dei protagonisti della serie televisiva The Resident.

Nato in New Jersey, è stato chiamato così in onore di Malcolm X e del pianista jazz Ahmad Jamal. Era compagno di classe di River Phoenix, Christian Slater ed Anastacia. È stato fidanzato con l'attrice Michelle Thomas conosciuta sul set de I Robinson, morta nel 1998 per una rara forma di tumore, a soli trent'anni. Poi con Karen Malina White, sempre conosciuta sul set dello show.