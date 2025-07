Oasis contro Coldplay, scatta il dissing al concerto: noi non abbiamo quella telecamera di me**a

Roma, 22 luglio 2025 – Gli Oasis non le mandano a dire e (anche) loro si inseriscono nel dibattito del momento, che ha animato social e chiacchiere sotto l'ombrellone: il caso kiss cam dei Coldplay. Dal palco di uno dei concerti che i fratelli stanno tenendo a Manchester, infatti, Liam Gallagher ha esortato gli spettatori a sentirsi liberi di baciare chiunque voglia perché, negli spettacoli degli Oasis, nessuno rischia di essere ripreso in atteggiamenti sconvenienti.

Un fan degli Oasis indossa una maschera di Noel Gallagher (Ansa)

Il caso Coldplay

È ormai noto che, nel corso del concerto che Chris Martin e la sua band hanno tenuto a San Francisco, la kiss cam che doveva immortalare momenti romantici abbia creato – in realtà – un grosso problema. La telecamera, infatti, ha inquadrato due innamorati che, una volta apparsi sullo schermo, hanno iniziato a nascondersi. L'insolita reazione dei due ha reso virale il video che li ritraeva e ha scatenato l'ironia e le ricerche del popolo dei cybernauti. Ben presto è venuto fuori che gli spettatori ripresi erano il CEO dell'Astronomer Andy Byron e la sua amante – nonché responsabile HR dell'azienda – Kristin Cabot. I due, dopo l'accaduto, sono stati costretti a dimettersi e sembra che il matrimonio di Byron stia naufragando.

Il problema della privacy

Una scappatella tra innamorati clandestini che rischiano di diventare un vero e proprio caso. Dopo l'accaduto, infatti, non solo gli amanti sono diventati protagonisti di migliaia di meme in tutto il mondo, ma si è aperto un importante dibattito in tema di privacy. È davvero giusto che un momento privato possa diventare così di dominio pubblico, solo perché è avvenuto nel corso del concerto di una band famosa?

Le parole di Liam Gallagher

Tra i commenti che hanno fatto più voci c'è quello di Liam Gallagher. Lo scorso 20 luglio, durante il concerto degli Oasis all'Heaton Park di Manchester, il minore dei fratelli simbolo del britpop, si è lasciato andare a dichiarazioni molto chiare. Appena prima dell'esecuzione di 'Slide Away' si è rivolto al pubblico con queste parole: “Se ci sono dei piccioncini, non preoccupatevi: noi non abbiamo quella telecamera di me**a dei Coldplay”.

E ha poi continuato: "Non ci interessa con chi state uscendo, con chi vi state pizzicando o toccando, non sono ca**i nostri! Questa canzone è comunque per due innamorati".

Un dissing di vecchi dati

Un messaggio che lascia molto poco all'immaginazione ma che non è il primo che gli Oasis inviano a Chris Martin e Co.

Nel 2022 proprio Liam Gallagher si era lasciato andare a dichiarazioni sui Coldplay quando la band era stata candidata ai Brits, premi della musica UK, nella categoria Best Rock/Best Alternative.