Paradiso in vendita: Barbareschi e Finocchiaro raccontano la loro isola in lotta

Il mercato è l’invasore del nostro tempo, in ogni aspetto della vita: si vendono dati personali, tempo, opinioni, relazioni. Persino i luoghi. Interi territori messi all’asta, venduti e svenduti come se bastasse un contratto per cancellarne l’anima. “Dio è morto” scriveva Nietzsche, ma in realtà ha soltanto cambiato aspetto, prendendo le sembianze del denaro, il dio dei nostri giorni, vorace e spietato. “Paradiso in vendita”, film di Luca Barbareschi, ospite nel nostro vodcast “SediciNoni” insieme all’attrice Donatella Finocchiaro, parte proprio da questa domanda: quanto vale un’isola? E chi ha il diritto di venderla?

La sua isola è Filicudi - bella, aspra, vulcanica - che viene messa in vendita dallo Stato italiano. A comprarla, la Francia. A “civilizzarla”, un commissario freddo e ambizioso, François Alarie, soprannominato Richelieu, (Bruno Todeschini). A resistere, un’intera comunità. E una donna: Marianna Torre (Donatella Finocchiaro), sindaca e maestra dell’isola.

Finocchiaro racconta il set come un’immersione reale e profonda: «Filicudi ha un’energia potentissima. All’inizio ti respinge, poi ti accoglie. Ho conosciuto persone indimenticabili, da chi vive in una grotta all’anziana che cucina per tutti. È stato un viaggio dentro l’isola, ma anche dentro di me». La sua Marianna non difende solo un territorio, ma un’identità collettiva, femminile, materna: «È una storia d’amore. Per un’isola, per la sua lingua, la sua bandiera. E anche tra due esseri umani. Ma soprattutto è un amore che resiste».

Luca Barbareschi - che dirige e produce - definisce il film “una fiaba politica”. Nel 2015 la Grecia aveva paventato l’ipotesi di vendere alcune isole per ripagare il debito pubblico, e così, ispirato da questi discorsi, Paradiso in vendita usa i toni della commedia per colpire dritto al cuore. «Il paradosso - dice Barbareschi - è che oggi la politica è più farsesca della satira. Ma il mio è un film vero. Ho usato gli abitanti reali di Filicudi, li ho mescolati con attori siciliani. Non volevo costruire, volevo restituire».

Restituire è una parola che torna spesso. Per Barbareschi, creare è un atto affettivo, quasi religioso: «L'atto creativo, in ebraico, si chiama teshuvah è una restituzione affettiva che è l'opposto del peccato più grande del mondo di oggi che è la lashon hara, la maldicenza che crea tre morti: chi dice la balla, quello di cui parli e chi l'ascolta.». Anche la regia è istintiva, analogica, da filmmaker puro: «Cerco di fare delle cose che mi prendono la pancia, il cuore e anche nelle inquadrature, quando io sto in macchina, anche quando giro, mi metto lo spallaccio. Oggi la tecnologia ci regala libertà poetica, ma l’emozione resta quella della prima volta».

In un mondo che monetizza anche i ricordi, Barbareschi non ha dubbi su cosa significhi “resistere”: «Significa non rinunciare a ciò che sei. Anche se vieni da mille luoghi. L’identità non si eredita, si sceglie. E si difende».

Forse, per questo, Paradiso in vendita non è solamente un film, ma un vero e proprio atto di resistenza estetica e politica, in un’Italia dove le periferie vengono svendute e i centri storici svuotati per far posto ad affittacamere. Un Paese dove il turismo diventa estrazione, e il mare un prodotto da impacchettare. Ma c’è chi dice no. Né a Filicudi, né altrove.

Perché una casa si compra, un’isola si difende. E una storia raccontata bene può essere più efficace di mille promesse vuote.