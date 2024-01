Mew e Matthew lasciano Amici: cosa è successo. Lei rompe il silenzio: “Validi motivi”

Terremoto ad Amici: due cantanti hanno deciso di lasciare il programma. A comunicarlo è stata la stessa produzione del talent show di Canale 5 al termine della puntata del daytime di oggi, martedì 9 gennaio. Il cast del programma di Maria De Filippi perde dunque due protagonisti assoluti. E, in un caso, anche una favoritissima per la vittoria finale.

I cantanti Mew e Matthew hanno infatti lasciato Amici per motivi personali. Le ultime erano state giornate complicate soprattutto per il cantante della squadra di Anna Pettinelli, che ancora una volta era stato contestato da Rudy Zerbi. Sotto accusa era finita la sua scarsa vena nella scrittura, visto che a oggi tanto lui quanto il compagno di squadra Ayle hanno scritto molto poco a differenza di diversi altri allievi della scuola.

Cosa è successo a Mew e Matthew? Perché hanno deciso di lasciare Amici? Le motivazioni ancora non sono chiare, visto anche che la produzione del talent show ha lasciato gli spettatori a bocca aperta comunicandolo con una semplice scritta.

Probabile che qualcosa di più si possa sapere durante la puntata del daytime in onda domani pomeriggio su Canale 5. Di certo con l’uscita di questi due cantanti Amici perde due pezzi importanti. In particolare per quanto riguarda Mew. La cantautrice è uno dei talenti più cristallini di questa edizione del talent show di Maria De Filippi e certamente sarebbe stata fra le protagoniste assolute fino alla fine. Anzi, sarebbe stata una sicura candidata alla vittoria finale del programma.

Intanto le ipotesi sui social network si susseguono: cosa è successo? La puntata del daytime di domani dovrebbe essere in questo senso decisamente risolutiva e almeno i maggiori dubbi dovrebbero risolversi.

Intanto subito dopo l'uscita, Mew è tornata sui social network mettendo like ad alcuni post e assicurando che non ci sono in ballo gravidanze o fughe d’amore – lei e Matthew si sono molto avvicinati durante il programma -, ma si tratterebbe di “validi motivi”.