Mew e Matthew, cosa fanno fuori da Amici: potrebbero tornare?

Mew e Matthew fuori da Amici, il mistero si infittisce. I due allievi della categoria canto - lei faceva parte della squadra di Lorella Cuccarini, lui di quella di Anna Pettinelli - hanno scelto di lasciare il programma intorno al periodo della pausa natalizia per non farvi più ritorno.

Nonostante le previsioni dei fan, infatti, nessuno dei due rientrerà nel programma. A comunicarlo indirettamente è stata la stessa conduttrice Maria De Filippi, che ha dichiarato laconicamente che i due sono “usciti per motivi personali” Il pubblico continua a interrogarsi e la spiegazione non sembra essere in arrivo. Anzi, sembra che non arriverà, perlomeno a comunicarla non sarà la produzione.

Rimangono i molti punti interrogativi: perché Mew e Matthew hanno lasciato il programma? Cosa ha spinto la cantautrice indubbiamente con le maggiori possibilità di vittoria a lasciare il talent show che le avrebbe garantito una visibilità che altrimenti non potrebbe avere? Una riflessione è d'obbligo e per ora soltanto quella. Almeno fino a quando i protagonisti non avranno deciso di raccontare la loro versione. O forse no.

Intanto i due cantautori “parlano” con i fan attraverso i like a diversi post, soprattutto su X. Matthew ha recentemente messo lika a “Non hai capito niente, ha giustamente abbandonato perché quella situazione la faceva stare male, la salute viene prima di ogni reality. @Matthew17_10 gran uomo nel non lasciarla sola. @valeturc hai fatto la scelta giusta avrai sicuramente altre occasioni”, mentre Mew ha messo like al post "Che bello deve esser svegliarsi fuori dal contesto che ti crea malessere ed avere al tuo fianco il tuo punto fermo in mezzo al disordine che c’era. che sentimento bello che vi lega, spero che la realtà in cui vivrete da oggi sia meglio delle vostre stesse aspettative".

Cosa stanno facendo i due ex concorrenti del talent show fuori dal programma? Ancora non sono arrivati aggiornamenti dal punto di vista artistico, ma i due sono stati avvistati da alcuni fan mentre prendevano il taxi insieme. La loro relazione, quindi, continua e sembra procedere anche a gonfie vele. Almeno quella.