Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici? Le ipotesi del web. Entrambi tolgono le foto del talent da Instagram

Mew e Matthew hanno lasciato Amici per motivi personali. Durante la puntata del daytime su Canale 5 di ieri martedì 9 gennaio la produzione del talent show non aveva fornito alcuna indicazione ulteriore se non una laconica comunicazione all'ultimo secondo della trasmissione.

Da lì si è scatenata la ridda di ipotesi fra i fan dei due cantanti. Anche perché nessuna spiegazione era stata data in merito all'abbandono dei due allievi di canto, la prima allieva della squadra di Lorella Cuccarini e il secondo di quella di Anna Pettinelli. A sconvolgere maggiormente il pubblico è stata la decisione da parte di Mew, sicura protagonista e anche papabilissima vincitrice finale del talent show di Maria De Filippi.

C'è chi è arrivato a pensare a una fuga d'amore dei due fidanzati, chi ha fantasiosamente immaginato una gravidanza di Mew e chi ha addirittura puntato il dito contro il patriarcato sostenendo che la cantautrice avrebbe accantonato i propri sogni per seguire gli umori del ragazzo. Il quale, peraltro, aveva già manifestato da tempo la propria intenzione di uscire dal programma. La stessa Mew ultimamente aveva messo "like" a un post che parlava di lei e Matthew all'interno del talent show di Canale 5 come in una prigione.

Nella puntata del daytime di oggi non è arrivata la tanto attesa spiegazione da parte della produzione e degli autori del programma e quindi ecco che sono fiorite le ipotesi. Resiste anche a 24 ore dalla comunicazioe del loro addio l’ipotesi della gravidanza di Mew, totalmente smentita dalla stessa interessata sui social network. “E’ tutto a posto, stiamo bene” ha commentato Mew a un post sui social.

Altre ipotesi riguardano una insofferenza psicologica dei due allievi, un disagio che già entrambi avevano più volte manifestato prima di Natale. I fan chiedono a gran voce una spiegazione, la produzione di Amici nicchia. Che il daytime di domani, giovedì 11 gennaio, possa essere quello nel quale i dubbi saranno dissipati?

Intanto sia Mew sia Matthew hanno rimosso le foto del programma dai rispettivi profili Instagram.