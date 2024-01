Mew e Matthew, perché hanno lasciato Amici? La spiegazione domenica? I fan: “Vogliamo sapere”

Continua la telenovela Mew e Matthew: perché i due cantanti hanno lasciato Amici? Cosa è successo di così grave da far propendere l'allieva della squadra di Lorella Cuccarini e l'allievo di quella di Anna Pettinelli per la soluzione più drastica e, forse, anche la più definitiva per le rispettive carriere?

Sono passati due giorni dal laconico messaggio della produzione di Amici al termine del daytime "Per motivi personali, Mew e Matthew scelgono di lasciare il programma" e ancora nessuna notizia è filtrata dallo staff del talent show di Maria De Filippi.

Cosa è successo realmente? Perché Mew e Matthew hanno lasciato il programma? Il mistero continua ancora oggi, due giorni dopo l’addio: 48 ore nelle quali gli utenti del web e i fan della coppia - i due cantautori si sono fidanzati proprio all'interno del talent show - hanno formulato le ipotesi più fantasiose: avvicinamenti troppo bollenti fra i due per poter essere trasmessi in televisione, l'assoggettamento psicologico di Mew al fidanzato - con tanto di dito puntato contro il patriarcato - e addirittura una possibile gravidanza della cantautrice. Gravidanza smentita dalla stessa Mew.

Cantautrice che, per inciso, sarebbe stata fra le sicure protagoniste del resto dell'anno scolastico e molto probabilmente la vincitrice del circuito di canto se non anche della classifica generale. Per questo motivo il suo addio ha fatto molto rumore.

Dal canto loro, i due cantautori hanno rimosso tutte le foto riguardanti il talent show dai loro profili social e si sono limitati a mettere qualche “like” ad alcuni post su X e Instagram, ma non hanno mai preso direttamente la parola per spiegare l’accaduto.

Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici? Neanche durante il daytime di oggi è arrivata la tanto attesa spiegazione da parte di Maria De Filippi e del suo staff.

I fan sono impazienti e chiedono a gran voce una spiegazione. Che a questo punto potrebbe arrivare nella puntata di Amici di domenica pomeriggio. Anche perché per ora la scelta della produzione e degli autori è non solo quella di non parlare di quello che è successo, ma anche di dare più spazio ai ballerini. Nelle ultime due puntate del daytime gli allievi di canto sono stati quasi ignorati.