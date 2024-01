Mew e Matthew sostituiti ad Amici, ecco chi prenderà il loro posto

Mew e Matthew saranno sostituiti? Questa è la domanda che tanti fan di Amici si stanno ponendo da circa una settimana, ovvero da quando i due cantautori hanno deciso di lasciare il programma. Deciso, già. Perché è ormai chiaro che l'ex allieva di Lorella Cuccarini e l'ex discepolo di Anna Pettinelli hanno scelto di loro spontanea volontà di lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Una Maria De Filippi che, come era prevedibile, ha optato per il basso profilo, limtandosi nella puntata di Amici di domenica pomeriggio a comunicare che "Mew e Matthew hanno lasciato il programma per motivi personali".

A questo punto, però, trattandosi di un programma televisivo è d'obbligo seguire una regola: "The show must go on". E quindi ecco la decisione: Mew e Matthew saranno sostituiti da altri due cantanti.

Ecco la comunicazione arrivata in casetta: "Anna Pettinelli ha chiesto di aggiungere un banco per Naaze, Lorella Cuccarini per Kia". Quest'ultima era già stata protagonista ultimamente di una sfida per entrare nella scuola, dimostrando di avere davvero i numeri per poter partecipare al programma. "Il loro ingresso nella scuola dipende dalla decisione a maggioranza di tutti i professori di canto e di danza, che saranno chiamati a votare a favore o contro dell'aggiunta dei banchi richiesti dalle loro colleghe" continua il comunicato.

Difficile a questo punto, e per come si sono messe le cose fra i fan del programma, pensare che qualche professore della scuola possa mettersi di traverso e opporsi alla sostituzione dei due ormai ex allievi con due nuovi cantanti.