‘Ballando con le Stelle’, chi ci sarà nell’edizione dei vent’anni? I primi nomi ufficiali

‘Ballando con le Stelle’ compie vent’anni. E festeggerà a inizio settembre con un’edizione che si preannuncia entusiasmante. Anche perché è la stessa conduttrice e anima del programma, Milly Carlucci, ad annunciarlo con uno spot che pone il talent show di ballo di Raiuno nel ruolo di supereroe, con una sorta di Bat segnale che si staglia nei cieli di una Roma novella Gotham City.

Per ora non si sa molto della nuova edizione, quel che è certo è che la giuria rimarrà la medesima: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto saranno i giurati anche in questa edizione. Con Alberto Matano chiamato ancora una volta ad assegnare il tesoretto e Rossella Erra portavoce del popolo. A condurre la nave ci sarà Milly Carlucci, mentre a dirigere l’orchestra sarà come di consueto Paolo Belli. Fra i maestri, esordio per Chiquito. Il ballerino dominicano Yovanny De Jesus Moret ha infatti vinto ‘Sognando Ballando con le Stelle’ e ha conquistato l’accesso al talent show: Chiquito farà parte del cast di maestri di questa edizione.

E i concorrenti? L’unica partecipazione ad essere finora stata ufficializzata è quella di Maurizio Ferrini. Probabilmente in versione Signora Coriandoli, anche se potrebbe stupire e presentarsi “al naturale” in gara.

Diversi gli altri nomi che sono stati accostati da più parti a ‘Ballando con le Stelle’: da Andrea Delogu a Fabio Fognini, passando per Mattia Furlani e Chanel Totti. Ancora però nessun altro nome oltre a quello di Maurizio Ferrini è stato ufficializzato all’interno del cast.

Quando comincia ‘Ballando con le Stelle’? Come ogni edizione, anche quest’anno il talent show condotto da Milly Carlucci dovrebbe prendere il via a fine settembre e il suo posto nel palinsesto di Raiuno dovrebbe, come è ormai tradizione, essere quello della Prima serata del sabato.