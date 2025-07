I migliori festival musicali da seguire ad agosto

Agosto è il mese del relax, delle giornate mare, delle passeggiate all'aperto della montagna ma anche delle feste e della musica. In tutta Italia nel mese più caldo e atteso dell'anno si moltiplicano le kermesse musicali all'interno delle quali si esibiscono alcuni dei nomi più interessanti del panorama artistico italiano e internazionale. Ecco quali sono i festival imperdibili per agosto 2025 .

1. Light Blue Festival, 1-3 agosto Agrigento (Sicilia)

Per il 2025 Agrigento è stata scelta come capitale italiana della Cultura e, in questa ottica, il Light Blue Festival diventa un appuntamento ancora più importante e atteso. Nata nel 2019, la kermesse in cui “il mare si fa suono” ha l'obiettivo di valorizzare soprattutto la cultura musicale indie-pop, cercando di avvicinare quante più generazioni possibili a questa branca musicale. Tradizione, fascino storico e naturale della Sicilia e arte si combinano alla perfezione nel corso di questo appuntamento. Tra i cantanti che si esibiranno: Dov'è Liana e Katadeo.

2. VIVA! Festival, 1-3 agosto Locorotondo (Puglia)

Il VIVA! Il festival viene descritto dai suoi organizzatori come un ecosistema in cui ogni elemento convive in maniera dinamica, in un equilibrio perfetto tra natura, musica e umanità. La kermesse – un'esperienza immersiva e visionaria – è dedicata a diversi anime della musica: dalla dance, al sul passando per r'n'b e hip hop. Tra gli ospiti dell'edizione 2025 – la nona – ci sono Shablo (con Joshua, Mimì e Tormento), Studio Murena, Fenoaltea e Bonobo con il suo dj set.

3. Be Alternative Festival, 2-3 agosto Camigliatello Silano (Calabria)

Giunto quest'anno alla sua sedicesima edizione, il Be Alternative Festival mescola natura, musica e bellezza per offrire uno spettacolo unico nel suo genere. Qui, sullo sfondo del Lago Cecita – uno dei paesaggi calabresi più iconici – cultura territoriale, identità locale e respiro internazionale diventano un tutt'uno. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione ci sono Jeff Mills, Christian Löffler, Max Gazzè con ‘Musicae Loci’, La Niña (fresca vincitrice di una Targa Tenco), Nada e Almamegretta.

4. Festivalle, 7-10 agosto Agrigento (Sicilia)

La valle dei templi di Agrigento sarà la location per un secondo festival musicale che animerà il mese di agosto in città. Dal 7 al 10 agosto, in soli quattro giorni, sono previsti più di 20 concerti nel corso di Festivalle. Sui tanti palchi della manifestazione si alterneranno – tra gli altri – Vinicio Capossela, The cinematic Orchestra, Alessio Bondi, Il risveglio degli Dei, Veezo.

5. Red Valley Festival, 13-16 agosto Olbia (Sardegna)

Mantenendo alto il focus sulla musica urban, il Red Valley Festival – giunto nel 2025 alla sua decima edizione – è cresciuto esponenzialmente negli anni. Nel 2015 il pubblico era costituito da poco più di 7.000 persone, nel 2024 invece la manifestazione ne ha accolte quasi 120.000. Nella venue della Olbia Arena, nel weekend di Ferragosto si esibiranno, tra gli altri: Max Pezzali, Fedez, Guè, Irama, Lazza, Salmo, Anna, Ghali, Tommy Cash, Tony Effe, Settembre, Sarah Toscano.

6. Color Fest, 12-14 agosto Lamezia Terme (Calabria)

Paesaggi mozzafiato, sei diversi palchi, stelle internazionali e nomi emergenti della scena indipendente: sono questi gli ingredienti del Color Fest, arrivato quest’anno alla sua edizione numero 13. Lamezia Terme ospiterà, tra il 1 e il 14 agosto, Lucio Corsi, Joan Thiele, Giorgio Poi, Shame, Populous.

7. Beat Festival, 29 agosto – 7 settembre Empoli (Toscana)

Il parco di Serravalle a Empoli accoglie da fine agosto ai primi di settembre un festival in cui musica live, cibo, mercatini, showcases e dj set si fondono alla perfezione. Il Beat Festival è una delle principali kermesse toscane ed è giunto quest’anno all’edizione numero 10. Tra gli ospiti più attesi ci sono Gio Evan, Fulminacci, Marlene Kuntz e la serata dedicata a Nostalgia 90.