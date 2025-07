Temptation Island: Simone mollato dalla fidanzata, Antonio chiede il falò di confronto

Un falò di confronto, reale, uno richiesto e una serie di scenate inutili hanno caratterizzato la puntata di Temptation Island di giovedì 24 luglio. Le prossime puntate si svolgeranno nella medesima settimana: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio.

La puntata di giovedì 24 luglio si è aperta con il tanto atteso falò di confronto fra Simone, che nella precedente puntata di Temptation Island aveva baciato la tentatrice Rebecca salvo poi dire che la fidanzata è la donna della sua vita, e la suddetta fidanzata Sonia. “Ammetti qualcosa, chiedi almeno scusa. Io odio me stessa per aver permesso a una persona così di chiudermi” afferma la fidanzata. “Tutto quello che ho fatto era per il nostro amore, voglio stare con te” ribatte lui. “Ma sei serio?” chiede Sonia B. prima di affermare di voler tornare a casa da sola. E così Simone rimane con un pugno di mosche.

La loro è una delle coppie meno disfunzionali all’interno di questa edizione di Temptation Island. Lucia lamenta una scarsa considerazione nella vita quotidiana da parte di Rosario, mentre quest’ultimo vede l’avvicinamento della fidanzata al single Andrea e non la prende benissimo.

Finalmente, arrivati alla quinta puntata, vediamo Maria Concetta e Angelo protagonisti della narrazione. Lui si avvicina alla single Marianna e la fidanzata non fa una piega.

Nella puntata di mercoledì 23 luglio, Antonio aveva dichiarato di aver capito che la fidanzata Valentina è la donna della sua vita. Perfetto. In quella di giovedì 24 vede un avvicinamento di lei con il tentatore Francesco - avvicinamento per nulla compromettente per lei - e di nuovo sostiene di voler chiedere il falò di confronto anticipato: “Sono convinto al 100%” dichiara Antonio. E questa volta lo fa. Vedremo tutto nella puntata di martedì 29 luglio.