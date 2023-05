Isola dei Famosi 22 maggio: eliminato, nominati e un nuovo ritiro. Quanti litigi sulla Playa

Sesta puntata del serale dell'Isola dei Famosi 2023 ricca di colpi di scena, discussioni, polemiche e sfide.

I due nuovi ingressi

Mentre Aldo Montano, ex campione di scherma e già concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato a Playa Palapa tra il moderato entusiasmo generale, Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultimo Gf Vip, è stata accolta da una scenata isterica di Helena Prestes. Che peraltro neanche ricordava di averla come amica. Date un Oscar alla modella brasiliana come migliore interpretazione. Sono proprio Aldo Montano e Nikita Pelizon i due ospiti di questi giorni dell'Isola dei Famosi.

La Maledizione del pirata

La tribù uscita sconfitta dalla prova di coppia Lo Cicero-Montano e Prestes-Pelizon viene colpita dalla Maledizione del pirata: nomination immediata. Essendo una prova di agilità ed equilibrio, i due ex atleti si fanno valere e vincono la prova. Ancora una volta sono gli Hombres ad aggiudicarsi una prova. A finire in nomination a causa della Maledizione del pirata sono quindi Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa.

Le frecciate

"Tu che hai sempre la bocca de ciavatta non devi dire niente, è un segreto": ecco la frecciatina lanciata dalla conduttrice Ilary Blasi all'opinionista Enrico Papi in merito alla Maledizione del pirata. “Enrico, posso chiederti di far finire Andrea (Lo Cicero, ndr) che se vi ci mettete anche voi qui non si capisce niente?” ha rincarato la dose l’inviato Alvin nei confronti dell’opinionista. Che non è stato difeso da Ilary Blasi.

Gli scontri

In puntata si è riparlato delle discussioni fra Marco Mazzoli e Fabio Ricci dei Jalisse e lo stesso Mazzoli e Pamela Camassa. Tutto nato per le nomination comminate dal conduttore radiofonico dopo aver conquistato il titolo di leader della settimana. E anche stavolta sono volati stracci.

“Non fare come al solito che interrompi, mi hai minacciato anche di picchiarmi”, “Stai inventando”: Fabio Ricci e Marco Mazzoli non se le sono mandate a dire. “Per me Marco oggi è totalmente finito” ha commentato il musicista. “Che vergogna, che clown” ha poi risposto Mazzoli. Lo scontro è destinato quindi a non essere finito qui. A proposito di scontri, inevitabile anche l’ormai solito “Helena Prestes contro tutti”. Come sempre, la modella brasiliana è fra le più contestate dagli altri naufraghi per le sue manie di protagonismo.

Il ritiro

Paolo Noise ha avuto nuovamente un malore – era accaduto la prima volta un paio di settimane fa – e aveva dovuto lasciare temporaneamente l’Isola. “Adesso sto bene, ringrazio tutti i tecnici e tutto lo staff che è qui – ha commentato il conduttore radiofonico -. Sono riusciti a dimostrare a tutti noi umanità e un affetto straordinario”. Nonostante questo il conduttore radiofonico ha spiegato di essere costretto al ritiro dal surviving show di Canale 5. “Ringrazio il medico, che ha deciso che io non potessi più fare questo cammino per consentirmi però di fare tanti altri cammini e vincere tante altre battaglie”. “Devi vincere per me, fallo per noi” ha detto commosso all’amico Marco Mazzoli. Come se si trattasse di un addio definitivo alla vita terrena.

La prova ricompensa

A vincere, grazie a Nikita Pelizon, sono finalmente le Chicas. Che si aggiudicano la possibilità di mangiare un cheeseburger completo.

L'eliminato

In nomination questa settimana erano Helena Prestes, Fabio Ricci dei Jalisse e Pamela Camassa. A dover lasciare la Playa è Helena Prestes. Che dà il proprio bacio di Giuda ad Alessandra Drusian dei Jalisse. Con Helena Prestes va sull’Isola di Sant’Elena anche Nikita Pelizon.