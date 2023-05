Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ammette: “Sono innamorata”. Chi è la persona del cuore dell’ex suora?

Cristina Scuccia è innamorata. "Buon per lei" potrebbe commentare qualcuno. La "notizia" - più che altro un segreto di Pulcinella - è però che l'ex suora ha ammesso di avere una relazione - un "germoglio" come lo ha definito lei - proprio dopo settimane nelle quali aveva dichiarato il contrario. E lo ha fatto all'Isola dei Famosi. Insomma, un vero segreto di Pulcinella.

"Mi manca qualcuno? Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei mai detto nulla, ma ormai - ha raccontato Cristina Scuccia prima alla naufraga Helena Prestes e poi alla conduttrice Ilary Blasi -. Ho conosciuto una persona a Madrid. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi. L’amore è bello e all'Isola dei Famosi non riesco a trattenermi. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei, è una persona importante. Mamma scusa se vieni a sapere questa cosa così in tv".

"Conosco questa persona da un paio di mesi, il nostro rapporto è un germoglio e come tale va protetto. I germogli vanno protetti e curati, sono anche imbarazzata perché non sono abitata a comprimere l’amore. Ci sto pensando tanto a questa persona e mi dispiace non averlo detto a mia mamma prima" ha proseguito.

"Non voglio che venga confusa questa storia col mio ritiro dal convento - ha precisato l'ex suora -. Mi sono ritirata dal convento molto prima. Temo però che per mia madre sia una doccia fredda, anche se un genitore certe cose le capisce. Quando l’ho detto mi sono sentita cento chili meno perché io non sto facendo niente di male, io sto semplicemente amando".

Ma chi è la persona che fa palpitare il cuore di Cristina Scuccia? A molti non è sfuggito che l'ex religiosa ha continuato a parlare di "persona", senza esporsi. Pare che il "germoglio" sia una tenera conoscenza che Cristina Scuccia ha avviato con una donna spagnola che vive a Madrid come lei. A lanciare il gossip è stato nei giorni scorsi Dagospia. Ed effettivamente questo continuo utilizzo del termine neutro "persona" durante la sesta puntata dell'Isola dei Famosi potrebbe essere un indizio. Così come quel continuo "Non voglio sentirmi giudicata" pronunciato dalla stessa Cristina Scuccia. Cosa che nessuno avrebbe in ogni caso intenzione di fare.