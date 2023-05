Isola dei Famosi, si litiga: Marco Mazzoli a muso duro contro Fabio Ricci dei Jalisse

Sono giornate tumultuose le ultime in Honduras. All'Isola dei Famosi i litigi non mancano. Ad esserne protagonista è ancora una volta Marco Mazzoli. La strategia di gioco del conduttore radiofonico e del collega Paolo Noise è ormai chiara: eliminare i personaggi più forti in modo da togliere le basi nel gioco a quelli che da loro "dipendono". Una strategia che fa capire quanto i due abbiano afferrato in pieno il concetto di "gioco".

Che si inseriscano in questo solco anche le discussioni che Marco Mazzoli sta avendo negli ultimi giorni, prima con Gian Maria Sainato e ora con Fabio Ricci dei Jalisse? Il sospetto viene, anche se proprio la discussione con Fabio è stata molto dura. Oggetto del contendere è stata la nomination comminata da Mazzoli allo stesso Fabio.

"Mi hai nominato dicendo in diretta che c’erano stati screzi - ha sottolineato il musicista -. Quando dopo un battibecco in realtà mi avevi anche chiesto scusa dandomi un abbraccio. E non prendermi in giro che non sono Gian Maria, io ho 57 anni. Adesso ho capito chi sei. Hai rotto il ca..o a tutti che volevi andare via e stai ancora qui. Poi mi nomini e dopo mi abbracci e chiedi scusa. Sei un falso, questi sono atteggiamenti falsi. L’abbraccio di giuda. Sì ti ho detto che sei un principino e un baronetto. Io sono più coerente ed educato di te".

Marco Mazzoli a quel punto ha portato l'affondo: "Non ti sopporto veramente più. Se ti ho votato è perché non sapevo di dover fare un’altra nomination ed ero in difficoltà. Il tuo comportamento è da infame. Sei pazzo! Sì sei un pazzo, un pazzo vero. E poi smettila, io tutti i soldi che ho me li sono guadagnati. Se fuori faccio una bella vita non sono affari tuoi. E ripeto che mi sono sempre guadagnato tutto. Sei un pagliaccio, io non avevo bisogno de L’Isola dei Famosi per rinascere, hai vinto Sanremo nel 1997 siamo al 2023, evolviamoci, aggiorniamoci. Sei un pagliaccio senza argomenti. Squilibrato pensi che ti abbia nominato per un piano diabolico. Ridicolo, bugiardo e sei anche un leccac..o”.