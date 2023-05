Isola dei Famosi 15 maggio, fuori Gian Maria Sainato. Irrompe Asia Argento. Corinne Clery ha un malore in diretta

Quinta puntata del serale dell’Isola dei Famosi all’insegna delle polemiche. E del rientro sull’Isola nella tribù delle Chicas da parte di Nathaly Caldonazzo, che batte Christopher Leoni al televoto flash.

Helena Prestes da una parte e Gian Maria Sainato dall'altra. Chicas e Hombres hanno i loro capri espiatori. Che tanto capri espiatori poi non sono, visto che comunque non si sottraggono mai alle discussioni. E, anzi, le innescano. Helena e Gian Maria occupano di fatto la prima mezz'ora della puntata, direi quindi obiettivo raggiunto: far parlare di sè.

L'eliminato

Ad essere salvati subito sono Paolo Noise e Fiore Argento. Il terzo salvo è Marco Mazzoli. Rimangono al ballottaggio Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Quest'ultimo è l'eliminato: deve raggiungere l'isola di Sant'Elena. "Ti rivedremo un giorno, Giamma. Un giorno lontano" commentano con ironia Paolo Noise e Marco Mazzoli. Il modello ha infatti discusso in maniera vibrante in settimana proprio con Mazzoli.

La telefonata

Fiore Argento ha avuto un momento di cedimento a causa di un problema al mignolo di un piede. Per sostenerla - e farle anche capire l'occasione a cui rinuncerebbe mollando il colpo - interviene al telefono in diretta la sorella Asia Argento: "Non puoi mollare per un mignolo del piede. E' da vigliacchi".

La prova ricompensa

Ad aggiudicarsi la moka – per ora senza caffè – e gli snack sono gli Hombres. Che battono le Chicas e possono finalmente mangiare.

Il malore in diretta

Corinne Clery sviene in diretta appena le viene proposta una prova nella quale dovrebbe superare la propria fobia per i serpenti. “Non metto la mano in nessuna scatola in cui possa esserci un serpente” afferma subito l’attrice. A nulla valgono le rassicurazioni dell’inviato Alvin. La francese sviene proprio fra le sue braccia. Al suo posto gioca Helena Prestes per la prova ricompensa. Il gioco è il più classico dell’Isola dei Famosi: bisogna inserire la mano in una teca, dove questa volta ci sono delle blatte e degli insetti vari, alla ricerca di una chiave per aprire un forziere.

La prova leader

Prova di equilibrio per le due tribù: Hombres e Chicas. A vincere la sfida è Marco Mazzoli, che batte allo sprint finale Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero. Mazzoli è il nuovo leader della settimana. Che guadagna l’immunità solo per se stesso e dovrà fare due nomination: una della sua tribù e una della tribù avversaria.