Alvin contro Ilary Blasi: cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi? C’entra Enrico Papi

Alvin contro Ilary Blasi ed Enrico Papi. Una lotta impari, visto che il primo non è soltanto da solo ma è anche in Honduras. Una "lotta" però che lo vede uscire vincitore. In realtà non si può parlare di lotta vera e propria. Anzi, semmai di frecciatine, scaramucce. Ma pur sempre qualcosa che turba il lineare svolgimento dell'Isola dei Famosi. E di cui il pubblico si è accorto eccome.

I rapporti fra Alvin e Ilary Blasi sono sempre stati molto orientati allo scherno, alla presa in giro giocosa e alla battuta bonaria, ma a molti non è sfuggito il continuo battibeccare fra i due durante la puntata di ieri, lunedì 15 maggio, dell'Isola dei Famosi. Battibeccare al quale si è unita anche la costante presa in giro di Enrico Papi.

Da un lato Ilary Blasi ed Enrico Papi, dall'altro da solo Alvin. Che Ilary Blasi appaia svogliata alla conduzione di questa nuova edizione del surviving show di Canale 5 è aspetto che hanno notato molti telespettatori, così come in tanti hanno notato l'ingerenza di Enrico Papi. Un'ingerenza che non incontra più il fastidio di Ilary Blasi, come invece era avvenuto nelle prime due puntate del serale dell'Isola dei Famosi, ma che comunque lo pone in una posizione ibrida: non più opinionista, non ancora conduttore.

E così Alvin si è trovato in diverse occasioni a dover fronteggiare un fuoco di fila da parte della coppia Blasi-Papi, un fuoco di fila di battute bonarie. Sia chiaro, nulla di cattivo. Ma di un po' fastidioso certamente sì. Anche perché molti spettatori hanno percepito delle frizioni fra i tre. E anche i continui richiami all'ordine da parte proprio dell'inviato in Honduras nei confronti dei due in studio in Italia hanno contribuito ad alimentare questo sospetto.

La vicenda che ha riguardato Fiore Argento è un esempio lampante di queste frizioni: la naufraga, dopo aver subìto un infortunio importante al mignolo di un piede, aveva deciso di ritirarsi, tuttavia essendo un personaggio forte all'interno del gioco dall'Italia è stato fatto di tutto per convincerla a restare. Proprio di tutto, con tanto di sorella Asia che interviene al telefono e le dà della vigliacca perché vorrebbe tornare a casa e sopportare il dolore sul divano anziché rimanere fra fame, mosquitos, noia, intemperie e compagni d'avventura molesti. Praticamente anche i cocchi le dicono di rimanere, l'unico a non farlo è proprio Alvin che le dà l'unico consiglio sensato: "Fai come ti senti". E qui Alvin viene tacciato di voler essere un mix fra un santone e un life coach. Fiore Argento accetta a malincuore di rimanere un'altra settimana, ma poi dopo un tira e molla che neanche quando è sabato sera, piove e va in onda 'C'è posta per te' ma i tuoi amici vorrebbero farti andare alla pizzata di compleanno di un conoscente decide per il contrario: Fiore Argento si ritira dall'Isola dei Famosi. Con tanto di considerazione di Alvin: "Io l'ho vista stare male, voi non siete qui, non sapete cosa significa" nei confronti dei presenti in studio in Italia.

Ecco poi dopo la diretta un post Instagram dello stesso Alvin: "Pazienza ne abbiamo?". Riferimento alle scaramucce in studio? Forse. Quel che è certo è che in virtù del rapporto di amici ed estrema confidenza con Ilary Blasi tutto sarà riportato sul piano dello scherzo. Ma le intromissioni di Enrico Papi saranno di nuovo accettate?