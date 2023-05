Isola dei Famosi 15 maggio, nervi tesi e litigi a profusione: chi rischia l’eliminazione

Colpi di scena e immancabili discussioni: ecco quello che succederà oggi, lunedì 15 maggio, nella quinta puntata del serale dell'Isola dei Famosi.

I confronti

Sarà ancora una volta un "Helena Prestes contro tutti"? Probabile, visto che la modella brasiliana ha ormai capito come attirare l'attenzione su di sè: innescare litigi. Marco Mazzoli ha tuttavia disinnescato un po' la "bomba" in settimana avvicinandosi a lei e sostenendo di averla "rivalutata". D'altro canto era stata la stessa Helena Prestes, secondo il conduttore radiofonico, a spiegare la propria strategia: cambiare volto davanti alle telecamere, recitando di fatto un ruolo e diventando quindi protagonista di molte dinamiche. Protagonista sta diventando anche Gian Maria Sainato, sconosciuto ai più, che in settimana è stato al centro di una discussione molto accesa proprio con Marco Mazzoli. Se dovessero rimanere entrambi in gara, la nomination reciproca è praticamente scontata. Continua a far rumore anche Nathaly Caldonazzo, che pur sull'Isola di Sant'Elena riuscirebbe a innescare discussioni persino con i cocchi. Lo fa in questo caso però con Christopher Leoni, utile al gioco peraltro quasi quanto un cocco: fra i due volano parole grosse. Insomma, niente di nuovo sotto il sole dell'Honduras.

I nominati

A rischio eliminazione ci sono i nominati Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato. In particolare Mazzoli e Noise hanno più volte chiesto ai loro compagni di avventura di essere nominati: il loro desiderio di tornare a casa è forte. Chissà se il pubblico avrà ascoltato le richieste di almeno uno dei due. Probabile però che ad andare sull'Isola di Sant'Elena possa essere Gian Maria Sainato. Il modello non è particolarmente amato, anche per le discussioni di cui è stato protagonista negli ultimi giorni. Dal canto suo, Fiore Argento si candida ad essere la Raz Degan di quest’Isola: una immortale dal punto di vista delle nomination.

Il caso Cecchi Paone

Inevitabile che questa sera in studio si parli dell’abbandono dell’Isola da parte di Alessandro Cecchi Paone e del compagno Simone Antolini. Quest’ultimo aveva avuto un malore, ma era tornato presto in buone condizioni e avrebbe potuto continuare il gioco. Bisognerebbe a questo punto capire quali siano state le motivazioni che hanno portato la coppia a dover lasciare il surviving show di Ilary Blasi. Ci sarà un confronto questa sera? Probabile. Ci saranno polemiche? Anche.

Il televoto flash

Questa sera potrebbe essere aperto dalla conduttrice Ilary Blasi un televoto flash per un’eliminazione inattesa. Che potrebbe essere decisa da una tanto temuta catena di salvataggio fra i naufraghi.

Cristina alla prova

Cristina Scuccia sarà chiamata a una sfida impegnativa, che la metterà a dura prova tanto dal punto di vista fisico quanto da quello psicologico. Una prova ricompensa che avrà effetto su tutto il gruppo.