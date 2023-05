Isola dei Famosi 22 maggio: le liti, i nuovi ingressi e chi può uscire

Nervi testi in Honduras. La fame e le precarie condizioni meteo, oltre alla lontananza da casa, stanno mettendo a dura prova i naufraghi. La sesta puntata del serale dell'Isola dei Famosi promette scintille, viste anche le numerose discussioni che si sono sviluppate durante l'ultima settimana. Fra eliminazioni e nuovi ingressi, la puntata si preannuncia interessante. Perlomeno si spera.

Le liti

Settimana movimentata su Playa Tosta. Marco Mazzoli ha avuto un durissimo confronto con Fabio Ricci dei Jalisse e sono volate parole molto grosse. Il motivo del contendere è stato la nomination pronunciata da Mazzoli nei confronti di Ricci. Anche l'altra componente dei Jalisse è stata motivo di discussione: lo Spirito dell'Isola per il compleanno di Alessandra Drusian le ha consegnato delle ciambelle. Che lei ha deciso di spartire così: cinque alle Chicas e una agli Hombres. Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno quindi polemizzato rinunciando al loro pezzettino di dolce. A nulla è servito il tentativo di Fabio Ricci di placare le polemiche.

I nominati

Ad essere a rischio di eliminazione questa settimana sono Helena Prestes, Pamela Camassa e Fabio Ricci dei Jalisse. Proprio Helena Prestes è la naufraga a maggiore rischio di uscita viste tutte le discussioni in cui è coinvolta dall'inizio del surviving show di Canale 5.

I nuovi ingressi

La modella e vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon e l'ex campione di scherma Aldo Montano sbarcano questa sera in Honduras. Diventeranno concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023? No, Nikita Pelizon porterà un messaggio all'amica Helena Prestes - talmente amica da non aver mai fatto la propria comparsa durante tutti i mesi di permanenza di Nikita Pelizon al Gf Vip -, che è fra le naufraghe al centro del maggior numero di polemiche in questa edizione. Aldo Montano farà la propria comparsata da ormai veterano dei reality show.

Alvin e Ilary Blasi

C’è grande attesa: fra l’inviato Alvin e la conduttrice Ilary Blasi continueranno le punzecchiature dell’ultima puntata del serale? E quale sarà il ruolo di Enrico Papi?