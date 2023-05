Cartoons on the Bay fa pokerissimo con Lord, Folman, Mackinnon, Altan e Bozzetto

Roma, 29 maggio 2023 – Un parterre di grandi personaggi dell’animazione sarà protagonista dell’edizione 2023 di Cartoons on the Bay, il festival dell’animazione televisiva, della trasmedialità e della meta-arte realizzato diretto da Roberto Genovesi per Rai Com che si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno a Pescara, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.

A Peter Lord (cofondatore della Aardman, la casa di produzione di “Wallace & Gromit”) e Ari Folman (l’autore di “Valzer con Bashir”) andrà il premio alla carriera. Per Ian Mackinnon (leader di fama mondiale nello sviluppo dei personaggi nel settore dell’animazione e produttori di stop motion e animazione digitale 2D di alta qualità) ci sarà il premio come studio dell’anno. Francesco Tullio Altan (creatore dell’amaro Cipputi e della tenera Pimpa) riceverà il premio “Sergio Bonelli”, mentre Bruno Bozzetto sarà celebrato sabato 3 giugno e presenterà le sue ultime (ma speriamo non ultime) creazioni.

Accanto al programma di incontri dei professionisti del settore ci sarà l’anteprima della versione dal vero de “I Cavalieri dello Zodiaco”, mentre non mancherà il consueto appuntamento con Luca Milano, direttore di Rai Kids (che poi sarebbe Rai Ragazzi, ma con vezzo anglofilo gli è stato cambiato il nome) con la presentazione delle novità della tv dei ragazzi per la prossima stagione.

Di particolare rilievo, in prospettiva futura, il concorso organizzato da CartoonItalia (produttori) e Asifa Italia (autori) riservato ai giovani autori e dedicato alla memoria di Giuseppe Laganà (uno dei grandi protagonisti dell’animazione italiana).