I migliori concerti di giugno 2023: dai Coldplay a Mengoni, da Ferro a ‘Italia loves Romagna’

La stagione estiva è alle porte. Non c’è modo migliore per inaugurarla se non partecipando a uno dei concerti di giugno 2023 in programma in un ricco cartellone di eventi molto attesi. Dopo il biennio della pandemia e dei lockdown, per vari artisti il live previsto nei prossimi mesi segna davvero la ripartenza, oltre che con i progetti discografici che hanno già debuttato con successo, anche per i concerti di giugno 2023 dal vivo, alla presenza di un pubblico desideroso di scatenarsi e condividere le emozioni. Ecco alcuni dei principali Big impegnati nei concerti a giugno 2023 in Italia:

Vasco Rossi

Il rocker di Zocca (Modena), classe 1952, è tra gli artisti più caratteristici della sua generazione e della musica italiana nel suo complesso, inevitabilmente influenzato anche dalla canzone d’autore. La voglia di leggerezza, divertimento e trasgressione dei primi album, col tempo, ha fatto spazio a temi più personali, come la disillusione per i rapporti con le altre persone e l’inquietudine della solitudine. 2 giugno - Rimini, Stadio Romeo Neri 6, 7, 11 e 12 giugno - Bologna, Stadio Dall’Ara 16, 17 giugno - Roma, Stadio Olimpico 22, 23 giugno - Palermo, Stadio Renzo Barbera 28, 29 giugno - Salerno, Stadio Arechi

Zucchero

“Sugar”, registrato all’anagrafe come Adelmo Fornaciari, è di Reggio Emilia, dove è nato nel settembre 1955. È ritenuto, a ragion veduta, uno dei principali esponenti italiani del genere blues, di fama internazionale. Alla sua popolarità nel mondo -con oltre 60 milioni di dischi e album venduti - hanno contribuito anche prestigiose collaborazioni con personalità del calibro di Andrea Bocelli, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Sting. 2 giugno - Roma, Terme di Caracalla 9, 10 giugno - Reggio Emilia (Campovolo), RFC Arena

Elisa

Triestina, classe 1977, fin da bambina ha mostrato un intenso amore per la musica. I suoi primi testi, corredati da melodie, sono stati composti quando lei era appena undicenne. Ha cominciato a esibirsi nei locali due anni dopo. Nel 1993 è arrivata la svolta, quando l’artista è stata scoperta dalla discografica Caterina Caselli, che ha colto immediatamente il suo talento straordinario. 3, 4 giugno - Verona, Arena

Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Entrambi romani, i due artisti hanno cominciato a lavorare insieme da giovani. Avevano poco più di vent’anni quando hanno fatto un viaggio in Ungheria, condividendo l’esperienza. Le loro prime canzoni le hanno scritte insieme, arrivando poi a debuttare nello stesso lavoro discografico, “Theorius Campus” (rispettivamente con ‘Roma Capoccia’ e ‘Signora Aquilone’). Poi le strade hanno preso diverse direzioni. Ma è rimasta una naturale affinità di fondo. 5, 7, 8 e 15 giugno - Roma, Terme di Caracalla 25 giugno - Modena, Piazza Roma

Ultimo

A Sanremo 2023 il cantautore romano è arrivato quarto con il brano ‘Alba’. L’artista è molto giovane, del 1996, ma ha già una lunga gavetta alle spalle. Ha esordito davanti al grande pubblico nel 2013, a 17 anni, vincendo la manifestazione ‘Una voce per il Sud’ tenutasi a Manfredonia. 1° luglio - Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil 7, 8, 10 luglio - Roma, Stadio Olimpico 17, 18 luglio - Milano, Stadio San Siro

Travis Scott

Di recente il rapper e discografico Jacques Bermon Webster II, noto anche come La Flame o Cactus Jack, ha dichiarato di voler studiare architettura ad Harvard, dedicandosi, così, alla sua vera passione. Intanto proseguono gli appuntamenti live in programma, tra cui quello di fine giugno nel capoluogo lombardo. 30 giugno - Milano, Ippodromo SNAI

Florence & The Machine + Foals + Sudan Archives

A quattro anni di distanza dai live del 2019 a Torino, Bologna e Milano Rocks, torna nel nostro Paese la grande artista Florence Welch, accompagnata dal suo gruppo: per loro quella di Milano sarà l’unica data italiana per riproporre il loro repertorio e per suonare il nuovo album, ‘Dance Fever’. Unica data tricolore anche per i Foals, brand icona del rock in salsa British. Con loro anche Sudan Archives, violinista, cantautrice e produttrice proveniente dagli Usa. 22 giugno - Milano, Ippodromo Snai

Maroon 5

Il contest è quello del quinto Firenze Rocks. I vincitori di 3 GRAMMY Award fanno ritorno nello Stivale otto anni dopo dalla loro ultima esibizione in Italia. Quella di Firenze sarà l’unica data nel nostro Paese del tour europeo. Prima della band saliranno sul palco Jake Shears, d4vd e The Reytons. 18 giugno - Firenze, Ippodromo del Visarno

Gazzelle

Il vero nome dell’artista capitolino, del 1989, è Flavio Bruno Pardini. Il 1° giugno, nelle radio e sulle piattaforme digitali, uscirà ‘Brooklyn’, brano scritto da Gazelle insieme al compianto Michele Merlo, scomparso prematuramente. 9 giugno - Roma, Stadio Olimpico

Laura Pausini

L’artista romagnola, che quest’anno festeggia i 30 anni di carriera, ha annunciato che devolverà a fini benefici il cachet delle sue tre date del live a Venezia (oltre a quella di fine giugno, vanno considerate anche le serate del 1° e del 2 luglio). I destinatari, nello specifico, saranno i comuni di Faenza (dove è nata Laura e dove vive la sorella Silvia), di Solarolo (dove è cresciuta), di Castel Bolognese (dove vivono Gianna e Fabrizio Pausini, i genitori), tra le località più colpite dall’alluvione. 30 giugno - Venezia, Piazza San Marco

Giorgia

Meno male che ci ha ripensato. Quando ha presentato il suo nuovo album, ‘Blu’, l’artista ha confessato di aver accarezzato l’idea del ritiro dalle scene musicali, in un momento di incertezza. Poi si è ritrovata - e il pubblico l’ha ritrovata con gioia - vivendo così la sua rinascita. 3 giugno - Trieste, Teatro Rossetti - Sala Generali Assicurazioni 8 giugno - Bergamo, Teatro Donizetti

Negramaro

Il tour estivo della band salentina sarà l’occasione per festeggiare con i loro fan i vent’anni di carriera. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo vogliono festeggiare sul palco, tornando a quella dimensione corale da cui tutto ha avuto inizio. 9 giugno - Servigliano, Parco della Pace 13, 14, 16 giugno - Roma, Terme di Caracalla

Tiziano Ferro

Ai primi di maggio è uscito il nuovo singolo dell’artista originario di Latina, ormai naturalizzato americano. Il brano si intitola ‘Destinazione mare’ e vuole essere un inno alla vita, raccontando i periodi di trasformazione che si affrontano, ma con fiducia verso quello che ci attende. 7 giugno - Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil 11 giugno - Torino, Stadio Olimpico 15, 17, 18 - Milano, Stadio San Siro 21 giugno - Firenze, Stadio Franchi 24, 25 giugno - Roma, Stadio Olimpico 28 giugno - Napoli, Stadio Diego Armando Maradona 1° luglio - Bari, Stadio San Nicola 4 luglio - Messina, Stadio San Filippo 8 luglio - Ancona, Stadio Del Conero 11 luglio - Bologna, Stadio Dall’Ara 14 luglio - Padova, Stadio Euganeo

Marco Mengoni

Il vincitore di Sanremo 2023 con ‘Due vite’, premiato con il riconoscimento della Critica all’Eurovision, ha appena presentato il suo nuovo progetto, ‘Materia (Prisma)’, terzo e ultimo album della trilogia ‘Materia’. Appena uscito, è già un successo. In esso è contenuto anche il nuovo singolo inciso con Elodie, ‘Pazza musica’. 17 giugno - Bibione, Stadio Comunale - data zero 20 giugno - Padova, Stadio Euganeo 24 giugno - Salerno, Stadio Arechi 28 giugno - Bari, Arena della Vittoria

Tananai

Un po’ è rimasto la ‘Piccola peste’ del nonno, come veniva chiamato da piccolo, come ricorda il suo nome d’arte, che vuol dire proprio quello. Ma Alberto Cotta Ramusino (1995) è cresciuto eccome. E, nell’ultimo anno -dopo ‘Sesso occasionale’, ultimo posto all’Ariston festeggiato con ironia e ‘La dolce vita', hit estiva con Fedez e Mara Sattei -ha studiato sodo. Lo ha pienamente dimostrato a Sanremo con ‘Tango’, romantica ballad, in attesa di riempire i palazzetti. 1° giugno - Cortona, Stadio Comunale Santi Tiezzi 24 giugno - Senigallia, Mamamia

24 giugno - Reggio Emilia (Campovolo), RFC Arena “La musica italiana insieme per la Romagna”. Dopo la tragedia dell’alluvione che si è abbattuta, alla fine di maggio 2023, sulla costa romagnola, molti artisti italiani hanno deciso di riunirsi a distanza di undici anni da ‘Italia Loves Emilia’, colpita, all’epoca, dal terremoto. Gli artisti annunciati sono Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero.

Coldplay

Dopo sei anni dagli indimenticabili live del luglio 2017 a San Siro, la band del Regno Unito guidata da Chris Martin fa ritorno in Italia dopo il sold out delle sei serate al Wembley Stadium di Londra, un vero trionfo. 21, 22 giugno - Napoli, Stadio Diego Armando Maradona 25, 26, 28, 29 giugno - Milano, Stadio San Siro

Kiss

Trenta dischi d'oro, 14 di platino, 3 multi-platino, oltre 130 milioni di copie vendute in tutto il mondo per la band nata a New York mezzo secolo fa, attualmente formata da Paul Stanley e Gene Simmons, presenti fin dalle origini, Eric Singer e Tommy Thayer. Dopo l’estate, da ottobre, negli Stati Uniti, partirà il loro tour d’addio. 29 giugno - Lucca, Piazza Napoleone

The Who

Per l’unica data italiana la band ha voluto l’accompagnamento dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, eccellenza made in Italy di rilevanza internazionale. Prima dei The Who sul palco si esibirà Tom Morello, il chitarrista dei Rage Against The Machine. 17 giugno - Firenze, Visarno Arena