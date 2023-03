Aurora Ramazzotti è diventata mamma: perché il figlio si chiama Cesare

Aurora Ramazzotti è diventata mamma. Questa mattina alle 11.49 a Milano è nato infatti Cesare, primogenito suo e del compagno Goffredo Cerza. Una gravidanza che è stata sotto i riflettori - anche perché proprio Aurora Ramazzotti ne ha sempre fatto bella mostra sui social network - sin dai primi mesi e che i follower della ragazza hanno seguito passo dopo passo, giorno dopo giorno.

E pensare che sino a pochi giorni fa l'ipotesi più probabile per il nome del piccolo era quella di Niccolò. E invece ecco Cesare. Ma perché Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza hanno chiamato il figlio così?

Cesare Cerza è nato a Milano, eppure il nome ricorda molto da vicino Roma. "Ave Cesare" ha scritto su Instagram il neopapà annunciando al mondo la sua nascita. Non solo l'ambizione che il piccolo possa eccellere nella vita - ogni genitore nutre sogni di gloria per il proprio figlio -, ma anche un legame viscerale con Roma. Città nella quale è nato e cresciuto Goffredo Cerza e della quale è sempre stato un simbolo anche Eros Ramazzotti. Il legame della famiglia con la Città Eterna è quindi evidente.

Per non parlare del fatto che "Cesare Cerza" dal punto di vista della musicalità è un mix fra nome e cognome decisamente azzeccato. E, si sa, in casa Ramazzotti la musica è di famiglia praticamente da sempre.

Alla neomamma e al neopapà sono arrivati i complimenti di molti personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma non solo. Anche i neononni hanno ricevuto molti auguri. In particolare lo staff di Striscia la Notizia ha voluto fare i complimenti alla “nonna Michelle” attraverso un post pubblicato su Instagram.

Nonna Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha ringraziato. “E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita” ha scritto in una story su Instagram.