Eros Ramazzotti, chi è la nuova fidanzata

Dopo i trascorsi con Michelle Hunziker e la rottura con la seconda moglie, Marica Pellegrinelli, il cuore di Eros Ramazzotti è tornato a battere forte. E questo grazie a Dalila Gelsomino. È lei la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti.



Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino: gli auguri sui social

Per la sua nuova compagna, il cantante si è da poco esposto sui social. A metà marzo 2023 Eros Ramazzotti ha scritto nelle Stories di Instagram: “Auguri amore mio”, pubblicando lo scatto di un bacio con una misteriosa mora. Si trattava della Gelsomino e l’occasione era il compleanno della giovane, che festeggiava 34 anni. A dire il vero la storia tra l’ex “ragazzo nato ai bordi di periferia” e la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti sarebbe cominciata già da un po’ e andrebbe avanti da alcuni mesi. Lo scorso ottobre l’artista laziale ha spento 59 candeline a Cancun, in Messico. A quanto pare l’attuale fidanzata di Eros Ramazzotti era con lui. A dicembre 2022, in effetti, erano uscite alcune foto scattate da paparazzi di loro due insieme e che facevano presagire che il cantante non fosse più single.



Dalila Gelsomino: biografia

Stando alle indiscrezioni trapelate finora, Dalila Gelsomino, nuova fidanzata di Eros Ramazzotti, è nata e cresciuta a Milano e ha 25 anni meno del partner. A quanto risulta, al liceo Dalila sarebbe stata compagna di banco di Matilde Gioli, attrice che ha esordito al cinema con “Il capitale umano” di Paolo Virzì e famosa per la serie “Doc-Nelle tue mani”. Gelsomino ha studiato poi all'Università Cattolica del capoluogo lombardo dove ha conseguito una laurea in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo.



Dalila Gelsomino, ex modella, nuova vita in Messico

Dopo aver lavorato per un periodo come modella, Dalila Gelsomino ha maturato esperienza dietro le quinte del mondo dello spettacolo, nel settore delle pubbliche relazioni e dell’organizzazione di eventi. Dal 2016 la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti vive in Messico, a Playa del Carmen, dove è impiegata nell’ambito immobiliare e dell'ospitalità. Il primo incontro tra lei e Ramazzotti sarebbe avvenuto proprio oltreoceano. In una recente intervista, inoltre, il cantante ha parlato del suo amore per questo Paese dell’America centrale.



Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Nessun ritorno di fiamma, dunque, con la prima moglie Michelle Hunziker, a dispetto delle speranze dei fan. La conduttrice e il cantante sono stati sposati dal 1998 al 2009. Il 5 dicembre 1996 è nata la loro Aurora. Successivamente la Hunziker si è risposata con Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto Sole, 9 anni, e Celeste, 8. La coppia si è separata dopo 10 anni insieme, annunciandolo all’inizio del 2022.



Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Prima che comparisse all’orizzonte Dalila Gelsomino come nuova fidanzata di Eros Ramazzotti, l’artista è convolato a nozze con la modella bergamasca Marica Pellegrinelli. La loro unione è durata dal 2014 al 2019. I due hanno due figli, Raffaela Maria, 11 anni, e Gabrio Tullio, 8. Verso la fine del 2021 la Pellegrinelli ha iniziato una nuova relazione con il dj William Kouam Djoko.