Anticipazioni Amici serale quinta puntata 15 aprile: eliminato e cosa è successo

Quinta puntata del Serale di Amici 22 ad alta tensione. Manca un mese alla conclusione di Amici 22: la finale si terrà domenica 14 maggio per evitare la concomitanza con la finale dell'Eurovision Song Contest nella quale ad essere protagonista sarà Marco Mengoni con il brano "Due vite".

Le squadre

Il cerchio si stringe sempre di più sono solo nove i concorrenti rimasti in gara dopo le eliminazioni di Megan, Ndg, Gianmarco, Piccolo G, Samu e Alessio. Ora tutte e tre le squadre hanno lo stesso numero di componenti. Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: Aaron, Ramon e Isobel.

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: Angelina, Cricca e Maddalena.

Arisa-Raimondo Todaro: Wax, Federica e Mattia.

I giudici

Ormai il ruolo dei tre giudici è chiaro: Cristiano Malgioglio è il "battitore libero" e anche l'anima di questa giuria. I suoi commenti non sono quasi mai banali e ogni tanto spiazzano anche, suscitando l'ilarità del pubblico. Giuseppe Giofrè è specialista nella danza e i suoi commenti in questa disciplina sono sempre pertinenti. Seppur poche volte si discostano dal buonismo che troppo spesso impera fra i giudici. Tacciato di buonismo da più parti è invece Michele Bravi, che sembra non riuscire ad ingranare bene nel ruolo di giudice di questa edizione del talent show.

I Guanti di sfida

Quella dei Guanti di sfida è ormai una consuetudine per il talent show di Maria De Filippi e anche questa settimana fanno discutere. Anche in questa puntata, Maddalena e Isobel sono state chiamate in causa da Alessandra Celentano: devono ballare e, chi vuole, cantare un pezzo di un musical. Isobel ha subito accettato di buon grado, Maddalena ha invece avanzato delle perplessità. Così come Wax, che ha rifiutato due Guanti di sfida: quello contro Federica e quello contro Angelina.

L'eliminato

Un solo eliminato anche per la quinta puntata del Serale di Amici 22. Ad andare in ballottaggio sono la cantante Federica e il ballerino Ramon. Come è consuetudine, a comunicare il nome del concorrente eliminato sarà Maria De Filippi in casetta alla fine della puntata di sabato 15 aprile.