Federica di Amici, da parrucchiera a sino a Maria De Filippi: chi è la cantante

La cantante Federica Andreani è al ballottaggio con il ballerino Ramon Agnelli nella quinta puntata del Serale di Amici 22. Quella della cantante romana è una storia del tutto particolare. Una storia senza dubbio a lieto fine, visto che in ogni caso Federica è riuscita ad arrivare al Serale del talent show di Maria De Filippi.

Chi è Federica Andreani? Con i suoi 24 anni è una delle più grandi dal punto di vista dell'età all'interno di questa edizione di Amici. Il suo è un talento cristallino, puro. Un talento che ha coltivato del tutto da sola. La cantante romana è infatti una autodidatta. Prima di entrare ad Amici 22 non aveva infatti mai preso lezioni di canto. Anche per questo motivo, all'inizio del talent show ha avuto qualche difficoltà in più rispetto a qualche altro cantante.

Eppure la sua voce ha sin da subito emozionato tanto gli insegnanti quanto il pubblico. Federica è stata tra le protagoniste di Amici 22 - anche per la sua amicizia con Angelina e il suo avvicinamento romantico con Piccolo G - e oggi può tentare l'avventura nel mondo della musica. Eppure la strada per arrivare a far parte dei concorrenti del talent show di Maria De Filippi la strada per lei non è stata priva di ostacoli.

"I miei genitori si sono separati da quando avevo 6 anni, mia madre vive a Roma e fino a quattro anni fa vivevo con lei, solo che casa nostra era piccola ed eravamo in cinque, per questo motivo mi sono trasferita da papà, più per una questione di spazi. Con mamma ho un bel rapporto, lei è una grande lavoratrice e se io sono così lo devo a loro, anche se magari abbiamo avuto tanti problemi, ma sono quelli a farti diventare quella che sei" ha raccontato la stessa cantante. Che prima di entrare ad Amici faceva la parrucchiera.