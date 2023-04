Aaron di Amici, chi è: fidanzata, vero nome e le voci sullo zio famoso

Aaron è finito al ballottaggio nella settima puntata del Serale di Amici 22 insieme a Cricca. E' la prima volta in cui il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano va così vicino all'eliminazione. La sua è una voce inconfondibile e graffiante, con un’estensione che forse avrebbe bisogno di un po’ più di controllo. Ma “il ragazzo si farà”, come canterebbe Francesco De Gregori. Anche perché è davvero molto giovane, i margini di miglioramento ci sono eccome e, soprattutto, la presenza scenica si sente.

Ma chi è Aaron? Anzitutto, il suo vero nome è Edoardo Boari. Aaron Cenere - nel talent show di Canale 5 è sempre stato noto solo come Aaron, ma il nome d'arte comprenderebbe anche il "cognome" Cenere - ha per ora un seguito di 112mila follower su Instagram, poco più di 197mila ascoltatori mensili e il suo brano più ascoltato in streaming è 'Universale' con oltre tre milioni di ascolti. Risultati incoraggianti, anche se forse da una vetrina così nazionalpopolare come è quella di Amici ci si sarebbe aspettati risultati più scoppiettanti.

Ma Aaron è soltanto all'inizio del proprio percorso nella musica e questo non può che essere un ottimo trampolino di lancio. In realtà però Edoardo Boari da Nocera Umbra scrive canzoni da quando aveva 14 anni. Oggi non ne ha ancora diciotto - diventerà maggiorenne a settembre - e ha alle spalle già numerosi brani scritti.

Il cantante di Amici 22 è stato negli ultimi mesi protagonista di un pettegolezzo decisamente surreale. In diversi video apparsi in rete è stato accostato all'attore Jason Isaacs. In sostanza in molti hanno sostenuto che Aaron Cenere sia in realtà il nipote dell'attore che ha interpretato il personaggio di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter. Voce del tutto infondata. Edoardo Boari non è nipote o parente di alcun attore americano.

Aaron è fidanzato con una ragazza che si chiama Silvia e che nei giorni scorsi gli ha anche inviato una toccante lettera. Il cantautore umbro, infatti, temeva che la fidanzata si fosse dimenticata di lui in questi mesi di permanenza all’interno del talent show di Maria De Filippi. E invece ecco la lettera di Silvia: "Ti sei dimenticato di quanta gente che ti ama aspetta ansiosa il sabato sera per sentirti cantare? Sto amando sempre di più la tua dolcezza con cui cerchi di far uscire la parte migliore di te e sto capendo quanto amare ti appartenga da sempre. Amarmi, amare uno sbaglio, un amico, un nemico, una debolezza. Ci vado un pochino diretta. Smetti di non sentirti accettato, hai molto da insegnare, la dentro e qui fuori. Voglio vederti fiero di ciò che sei riuscito a costruire, datti questo merito una buona volta".