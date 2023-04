Anticipazioni Amici 29 aprile: eliminato, l’infortunio e cosa è successo

Alta tensione nella settima puntata del Serale di Amici 22. Quella che va in onda sabato 29 aprile è una puntata molto delicata, visto che a questo punto ce n'è soltanto una fra i concorrenti del talent show di Maria De Filippi e la finalissima di domenica 14 maggio. Dopo le esclusioni di Megan, Ndg, Gianmarco, Piccolo G, Samu, Alessio, Federica e Ramon, sono sette i concorrenti rimasti in gara. Ecco le anticipazioni della puntata di Amici 22 in onda sabato 29 aprile in prima serata su Canale 5.

Le squadre

Solo la compagine di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha ancora tre concorrenti, le altre due squadre ne possono schierare due. Inevitabilmente, quindi, ognuno dovrà affrontare numerose esibizioni. Sarà interessante quindi cercare di capire anche quanto questo “super lavoro” possa influire sulla tenuta fisica e nervosa dei ragazzi.

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: il cantante Aaron e la ballerina Isobel

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: i cantanti Angelina, Cricca e la ballerina Maddalena

Arisa-Raimondo Todaro: il cantante Wax e il ballerino Mattia

La finale

Domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici 22. Una finale che si preannuncia particolarmente combattuta anche se le due favorite dal pronostico sono Angelina per il canto e Isobel per il circuito della danza.

L’ospite

Ospite della settima puntata di Amici 22 è Emma.

L’infortunio

Durante una delle esibizioni, la ballerina Isobel si è fatta male ad un braccio ed è stata costretta ad abbandonare la gara per ricorrere alle cure del fisioterapista.

L'eliminato

Anche per la puntata di sabato 29 aprile l’eliminato sarà soltanto uno. Tre invece, come di consueto, le partite del gioco durante le quali si sfidano le tre squadre. Ad andare in ballottaggio sono Maddalena, Cricca e Aaron. La ballerina è la prima ad essere salvata. Come di consueto, ad annunciare il nome dell’eliminato – uno tra i cantanti Cricca e Aaron – sarà Maria De Filippi in casetta alla fine della puntata del Serale di Amici 22 di sabato 29 aprile.