Kaufmann dà in escandescenze all’arrivo in Italia, poi dice di sentirsi male: trasferito in ospedale

Roma, 11 luglio 2025 – Rientro in Italia complicato per Francis Kaufmann, il 46enne arrestato per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Estradato dalla Grecia, è arrivato oggi a Ciampino con un volo militare scortato dalla polizia di Stato e dal personale dello Scip. Ma allo scalo, il 46enne avrebbe dato in escandescenze, urlando di essere stato picchiato e di voler ''denunciare tutti''. Poi ha detto di sentirsi male e accusare forti dolori ed è stato trasferito in ospedale, al Policlinico di Tor Vergata. Dopo le visite è stato dimesso.

L'americano è adesso in un reparto protetto di Rebibbia e martedì sarà davanti al Gip per l'interrogatorio di garanzia. Nei suoi confronti i pm della Capitale, coordinati dall'aggiunto Giuseppe Cascini, contestano il duplice omicidio volontario della compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di 11 mesi – trovate morte il 7 giugno a Villa Pamphili – e dell’occultamento dei due cadaveri.

La polizia scientifica ha trovato tracce del Dna sul sacco nero che avvolgeva il corpo della 28enne russa: è stato isolato un profilo genetico maschile che per il 50% è riconducibile a quello del 46enne americano, l’altra metà è della piccola Andromeda, morta strangolata dal padre. Nelle prossime ore a Kaufmann verrà prelevato il Dna per essere comparato con quello della piccola Andromeda.

A quanto si apprende, ieri il californiano aveva distrutto la cella del carcere greco, dove era detenuti dal 13 giugno: la furia è scattata quando ha capito di dover tornare a Roma.

Sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia Scientifica, nell'ambito dell'indagine sui delitti di Villa Pamphili, è stato isolato un profilo genetico maschile che per metà è riconducibile a quello di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato dalla Procura del duplice omicidio. Delle risultanze investigative scrive oggi il Messaggero.

In base a quanto emerso dall'attività di analisi su alcuni oggetti, a cominciare dal telo nero sotto il quale è stato trovato il cadavere di Anastasia Trofimova, gli investigatori, comparando il Dna della piccola Andromeda, la bimba di 11 mesi strangolata da 48enne, hanno isolato un profilo genetico che per metà è corrispondente a quello della figlia del cittadino americano che proprio oggi verrà estradato in Italia dalla Grecia dove è stato arrestato il 13 giugno scorso.

"Si tratta di tracce biologiche miste – si legge sul quotidiano romano – saliva e sangue". Tramite un percorso deduttivo gli inquirenti hanno, quindi, un elemento probatorio che avvalora la tesi del duplice omicidio.

Il 46enne americano era stato bloccato sull'isola di Skiathos, dove era arrivato in aereo dopo l'acquisto regolare di un biglietto a nome di Rexal Ford, uno dei tanti alias utilizzati dal presunto omicida di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda. Al suo arrivo gli è stata notificata l'ordinanza cautelare con cui i pm di Roma gli contestano il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere.

Dopo la formale contestazione, partirà la procedura per la fissazione dell'interrogatorio di garanzia. Entro cinque giorni — quindi presumibilmente la prossima settimana — il californiano dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari. Si tratterà del primo confronto diretto con gli inquirenti italiani, dopo l'interrogatorio in videocollegamento dal tribunale di Larissa, svolto nei giorni scorsi, in cui Kaufmann si è avvalso sostanzialmente della facoltà di non rispondere, limitandosi a professarsi innocente.

Sul fronte delle indagini, a Kaufmann verrà prelevato il Dna per essere comparato con quello della piccola Andromeda. Per chi indaga, l'uomo avrebbe ucciso la bimba strangolandola, mentre gli esami istologici effettuati sul corpo della 28enne russa serviranno a chiarire se la morte sia sopraggiunta per soffocamento anomalo, ossia tramite un cuscino o il telo di plastica nero sotto cui la ragazza è stata trovata il 7 giugno nel grande parco della Capitale.

Intanto, agli atti del procedimento — coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini — è finito anche il verbale dell'audizione dei genitori di Anastasia, arrivati dalla Siberia nei giorni scorsi. Parlando con gli investigatori, il padre e la madre della 28enne si sono detti "sconvolti" per quanto accaduto. "Non avremmo mai immaginato che quell'uomo potesse fare una cosa del genere", hanno aggiunto.

Il sedicente regista, secondo il racconto dei genitori, teneva di fatto la compagna e la piccola Andromeda in "ostaggio", senza telefonino né documenti. "Ci scriveva di nascosto", ha detto più volte la madre, che in un'intervista a ‘Chi l'ha visto?’ ha ricordato di quando, alcuni giorni prima del duplice omicidio, alcuni agenti di polizia avevano lasciato andare Kaufmann nonostante la segnalazione di una donna preoccupata dal fatto che, anche se ubriaco, l'uomo teneva in braccio la figlia neonata.

Nel fascicolo anche i documenti acquisiti presso il Ministero della Cultura e relativi al finanziamento da oltre 800 mila euro che Kaufmann/Ford, tramite una società di produzione romana con sede nel quartiere Parioli, ha ottenuto per il film Stelle della notte, poi mai distribuito. L'obiettivo degli inquirenti è chiarire se quel denaro sia stato solo deliberato o effettivamente erogato, e soprattutto a chi. Una somma cospicua, che non collima con lo stile di vita di Kaufmann, il quale — almeno nei 15 giorni precedenti ai delitti — viveva all'interno del parco capitolino assieme alla compagna e alla figlia, dormendo in giacigli di fortuna.