Esodo estivo 2025, previsioni traffico weekend 12 e 13 luglio: strade e autostrade da bollino rosso

Roma, 11 luglio 2025 – Giornata da bollino rosso sulle strade italiane. Inizia oggi pomeriggio il secondo weekend di esodo per milioni di vacanzieri. Nel secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas è previsto infatti traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato, lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, lungo l'arco alpino. Le partenze si concentreranno soprattutto nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi, mentre per i rientri le ore più ‘calde’ saranno nella serata di domenica. Ecco le strade più trafficate secondo le previsioni.

Esodo secondo weekend luglio

In Veneto

Al nord i raccordi autostradali Ra13 e Ra14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la Ss36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la Ss45 di Val Trebbia in Liguria, la Ss26 della Valle D’Aosta, la Ss309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto.

Dopo le frane e il maltempo dei giorni scorsi, da mercoledì 9 luglio in Veneto è stata riaperta al traffico la statale 51 "Di Alemagna" in località San Vito di Cadore (Belluno). Il transito è consentito da oggi, anticipato di un'ora, nella fascia oraria 6-20, di comune accordo tra Anas, prefettura e amministrazioni locali.

In Piemonte

Si transita a senso unico alternato nel nuovo tunnel di Tenda che ristabilisce una connessione più rapida tra la provincia di Cuneo, l'Imperiese e la Costa Azzurra. Nei giorni feriali le aperture sono previste nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 9; dalle 12,30 alle 14,30; dalle 18 alle 21. Durante i week end il tunnel è aperto dalle 6 alle 21. Il 16/17 luglio è previsto un nuovo tavolo con i francesi per l'estensione dal 18 luglio dell'orario 60-21 per tutta l'estate. Sempre in Piemonte, alle ore 17 di oggi, Anas riaprirà al transito la strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ tra Argentera (CN) e il confine di Stato Il tratto è stato chiuso nel pomeriggio di lunedì 30 giugno in seguito al distacco di sei colate di fango e detriti che hanno invaso la carreggiata a monte del Comune di Argentera. Avviati tempestivamente i sopralluoghi tecnici sui versanti per escludere lo scivolamento di ulteriore materiale e lo sgombero dei detriti dal piano viabile, gli interventi sono proseguiti nei giorni successivi per consentire la riapertura al traffico del collegamento internazionale nel più breve tempo possibile.

Nel Lazio

Traffico intenso previsto nel Lazio in entrata e in uscita da Roma: le strade interessate sono il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 ‘Roma - Fiumicino’, la SS 148 ‘Pontina’ che insieme alla SS 7 ‘Appia’ assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio e le statali 1 ‘Aurelia’ e 2 ‘Cassia’ verso l'area nord e nord-est della regione e la Toscana.

Al centro-sud

In direzione sud, infine, la viabilità sarà particolarmente congestionata verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica. L’intensificazione del traffico potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 ‘Jonica’ e 18 ‘Tirrena Inferiore’ in Calabria; la Ss 131 ‘Carlo Felice’ in Sardegna; l’Itinerario E45 (Ss675 e Ss3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; la direttrice Ss16 ‘Adriatica’ (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Anas: partenze e rientri ‘intelligenti’

Per evitare di congestionare oltre misura la viabilità, Anas invita i vacanzieri a valutare fasce orarie alternative per le partenze e i rientri, in preferenza nelle prime ore mattino quando la temperatura è più gradevole o in tarda serata, in modo da evitare i momenti di maggiore afflusso veicolare. Soprattutto raccomanda di evitare le ore più calde per mettersi in auto, di viaggiare con veicoli in buone condizioni e di portare sempre con sé adeguate scorte d’acqua.

Nel weekend divieto di transito mezzi pesanti

Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore sabato dalle ore 8 alle 16, e domenica dalle 7 alle 22. Per consentire la fluidità del traffico, Anas garantirà presìdi di personale sull'intera rete stradale e autostradale, in particolar modo in corrispondenza dei cantieri inamovibili. Ma ecco i principali nodi per la viabilità e il traffico nel weekend.