Gaia Costa uccisa dal Suv a Porto Cervo, la manager tedesca: “Sgomento e dolore, pronta ad attenuare le conseguenze”

Roma, 11 luglio 2025 – Si è posta a “completa disposizione dell'autorità giudiziaria italiana” Vivian Spohr, la turista tedesca di 51 anni accusata di avere investito e ucciso sulle strisce pedonali in via Aga Khan, a Porto Cervo, Gaia Costa, 24enne di Tempio Pausania, figlia di Alfredo Costa, noto sindacalista della Cisl in Gallura. La manager, sposata con il 58enne amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr (alla guida della compagnia aerea dal 2014), ha annunciato tramite i suoi legali di volersi attivare per “attenuare le conseguenze” del tragico incidente avvenuto martedì alle 13,30 nel centro di Porto Cervo, in Costa Smeralda.

“La signora Spohr si è posta a completa disposizione dell'autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze”. Si legge in una lettera che l'avvocato Angelo Merlini, insieme con il collega Alessandro Vitale che rappresentano Spohr, hanno inviato alla stampa.

Vivian Spohr, coinvolta nella tragica scomparsa della giovanissima Gaia Costa esprime il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente, che ha travolto una famiglia, la città di Tempio e l'intera comunità della Gallura

Si legge ancora nel testo dei legali, che ricostruiscono i contorni della tragedia e il dolore della manager tedesca. I legali della famiglia dalla Germania ieri avevano fatto sapere che “le circostanze esatte dell'incidente sono ora oggetto di indagine. La famiglia Spohr ha espresso il proprio profondo cordoglio ai familiari della vittima”.

Intanto per mercoledì è attesa l'autopsia sul corpo della giovane Gaia, rimasta a terra dopo l’incidente. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarla per oltre 20 minuti in strada. Fatali le sarebbero state le gravissime ferite riportate alla testa nell’impatto con il Suv.

La manager tedesca era in vacanza nella sua villa in Costa Smeralda con la famiglia: con la sua Bmw ha travolto e ucciso la giovane mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per recarsi al lavoro. Vivian Spohr è stata subito sottoposta ai test dell'alcol e tossicologici ed è risultata negativa ad entrambi. Dopo l'incidente la manager ha lasciato la Sardegna per far rientro in Germania.