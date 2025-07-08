Temptation Island, il tentatore Flavio fra Maria Concetta e Denise

Flavio Ubirti è il tentatore più richiesto di questa edizione di Temptation Island. Tutte lo vogliono, tutte lo cercano. Ma solo una fra le fidanzate ha potuto sceglierlo ufficialmente: Maria Concetta, ma soltanto per una questione di tempistiche, visto che è stata la prima a dover scegliere. Il tentatore toscano, tuttavia, è finito nel mirino anche di Valentina e Denise.

Ha ricevuto le attenzioni di tre fidanzate su sette, un successo che ricorda - seppur da lontano, va detto - quello riscosso dal mitico Lenticchio, al secolo Francesco Chiofalo, con la sua collezione di ghirlande messe al collo dalle tentatrici.

Il tentatore toscano Flavio Ubirti (al centro) a Temptation Island 2025

“Sono Flavio, ho 24 anni e vengo da un paese in provincia di Firenze. Mi piace la natura, mi piace stare con i cani, che addestriamo insieme al mio babbo. E’ una passione che mi ha trasmesso lui. Cosa mi piace di me? Il fisico atletico e il sorriso. Caratterialmente diciamo che mi piace tutto di me. Quando c’è qualche aspetto che non mi piace, cerco sempre di lavorarci e di cambiarlo per far sì che poi diventi un aspetto che mi piace. Fra dieci anni spero di essere con una famiglia, con dei figli, di essere felice e di aver portato queste cose su cui sto lavorando al livello più alto possibile” è la presentazione di Flavio Ubirti da Figline Valdarno, portiere di calcio e modello.

Flavio è stato scelto ufficialmente da Maria Concetta, ma ad averlo colpito maggiormente è stata Denise. Che possa esserci una sorta di deviazione nel suo percorso da tentatore? Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì 10 luglio in Prima serata su Canale 5, senza dubbio capiremo quale sarà la direzione del viaggio nei sentimenti intrapreso tanto da Denise quanto da Maria Concetta. E quindi, di conseguenza, anche il ruolo del tentatore Flavio.