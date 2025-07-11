Dazi Usa, la guerra continua. Trump: “Dal primo agosto tariffe del 35% al Canada”. Oggi invierà la lettera anche alla Ue

Washington, 11 luglio 2025 – Gli Stati Uniti imporranno dei dazi del 35% alle importazioni dal Canada a partire dal prossimo primo agosto: lo ha annunciato il presidente Donald Trump sul suo profilo di Truth Social. Una sorta di “lettera” spedita via social e indirizzata al premier canadese Mark Carney.

Ma non è l’unica manovra in programma. Trump ha comunicato che sta valutando l'imposizione di dazi generalizzati del 15 o 20% ai Paesi che non hanno ancora ricevuto notifiche specifiche a partire dal 1 agosto. Oggi la lettera anche alla Ue: i partner commerciali europei dorrebbero pagare tariffe del 20%. Il Fondo monetario mette in guardia sul clima di incertezza per il commercio globale.

Donald Trump annuncia dazi anche al Canada

Oggi trilaterale tra Rubio, Corea del Sud e Giappone

Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone terranno oggi colloqui trilaterali a livello ministeriale a margine degli incontri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) a Kuala Lumpur, in Malesia. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri coreano All'incontro parteciperanno il segretario di Stato Usa Marco Rubio, il ministro degli Esteri giapponese Takeshi Iwaya e, per la Corea del Sud, la viceministra Park Yoon-joo, in attesa della nomina ufficiale del nuovo titolare della diplomazia.

Quello in programma oggi sarà il primo incontro trilaterale ad alto livello dopo l'insediamento del governo sudcoreano guidato dal presidente Lee Jae-myung. La partecipazione di Park riflette l'importanza attribuita alla cooperazione trilaterale, rafforzata negli ultimi anni. Il tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti ai loro partner commerciali - con un'aliquota del 25% sia per i prodotti coreani che per quelli giapponesi, in vigore dal primo agosto - sarà al centro dei colloqui. È previsto anche un confronto sulla sicurezza regionale, e in particolare sulla cooperazione militare Russia-Corea del Nord e l'assertività della Cina.

Lettere a 20 Paesi

Questa settimana Trump ha iniziato a inviare lettere a molti partner commerciali degli Stati Uniti, intensificando la pressione per accordi commerciali più favorevoli. Nelle sue lettere ai leader di oltre 20 Paesi, Trump ha delineato dazi dal 20 al 50% che entreranno in vigore il primo agosto. Ai Paesi che non hanno ricevuto le lettere, ha proposto l'idea di dazi del 15 o 20%: "Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti pagheranno, che sia il 20% o il 15%", ha risposto, intervistato dalla Nbc News, senza specificare oltre.

L’annuncio di Trump al Canada

"A partire dal primo agosto 2025, addebiteremo al Canada una tariffa del 35% sui prodotti canadesi spediti negli Stati Uniti, separata da tutte le tariffe settoriali... Se per qualsiasi motivo decidete di aumentare le vostre tariffe, allora, qualunque sia l'importo che sceglierete di aumentare, verrà aggiunto al 35% che addebitiamo", ha concluso.

Il presidente degli Stati Uniti torna ad accusare il Canada sul ‘dossier fentanyl’. "Devo dire che il flusso di fentanyl non è l'unico problema che abbiamo con il Canada, che ha molti dazi e misure non tariffarie, politiche e barriere commerciali che provocano deficit commerciali insostenibili nei confronti degli Stati Uniti", afferma il tyccon.

Carney: “Progressi cruciali per fermare il fentanyl”

Mark Carney replica alla "lettera" di Donald Trump che annuncia dazi del 35% dal primo agosto sulle importazioni canadesi negli Stati Uniti. "Durante gli attuali negoziati sul commercio con gli Stati Uniti, il governo canadese ha difeso con fermezza i nostri lavoratori e le nostre imprese. Continueremo a farlo nel lavoro in vista della data del primo agosto", si legge in un post su X del premier canadese, che risponde alle parole del presidente degli Stati Uniti sul dossier fentanyl.

"Il Canada ha fatto progressi cruciali per fermare la proliferazione del fentanyl in Nord America - rivendica Carney - Ci impegniamo a continuare a lavorare con gli Stati Uniti per salvare vite umane e proteggere le comunità in entrambi i nostri Paesi".

Nel messaggio Carney parla dell'economia canadese e aggiunge: "Ci prepariamo a realizzare una serie di nuovi progetti importanti e nell'interesse nazionale. Lavoriamo per rafforzare le nostre partnership commerciali in tutto il mondo".

Fondo monetario mette in guardia sul clima di incertezza

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha riferito ieri di seguire con attenzione le recenti decisioni degli Stati Uniti in materia di dazi, sottolineando che l'incertezza sull'economia e i mercati globali resta elevata e invitando i Paesi a collaborare per garantire un contesto commerciale stabile.

La dichiarazione del Fondo segue l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di nuovi dazi lineari a diversi Paesi a partire dal primo agosto, incluso uno del 50% sulle importazioni di rame negli Stati Uniti e su beni provenienti dal Brasile. Il Fondo monetario fornirà un aggiornamento più dettagliato nel prossimo World Economic Outlook la cui pubblicazione è prevista alla fine di luglio.