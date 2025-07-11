Ferrero e Kellogg, i sogni di due famiglie tra Nutella e cereali

Due storie parallele, di famiglia e di passione. Invenzioni che hanno cambiato il modo di fare colazione e merenda, quindi il mondo. E un ardito incrocio finale: Ferrero, con un’operazione da tre miliardi, compra la Kellogg. I corn flakes e la Nutella adesso sono parenti. Al di là delle logiche industriali, è bello pensare che abbiano sempre fatto parte dello stesso sogno.

La storia dei fratelli Kellog

A Battle Creek, nel Michigan di metà Ottocento, due fratelli morigerati vicini alla chiesa avventista del settimo giorno decidono che è ora di virare da pancetta e bacon per il bene di tutti. John Harvey fa il medico, il minore Will Keith ha doti di management e devono trovare un modo per riciclare il grano raffermo per i pazienti della loro clinica. Ecco serviti i cereali del buon mattino, un classico americano come il Super Bowl.

Ecco nel 1906 la fondazione della Kellogg Company, seguita da un altro scatto da pionieri: l’utilizzo audace della pubblicità, un martellamento potente che trasforma una semplice buona idea in abitudine collettiva e pilastro della cultura moderna. Ricorda niente? Fra Battle Creek e Alba c’è un oceano di mezzo ma anche lì accade più o meno la stessa cosa, qualche anno dopo.

Le nocciole di Ferrero

Pietro Ferrero, titolare di una pasticceria, con le nocciole, lo zucchero e il poco cacao che ha disposizione inventa una Super Crema spalmabile, poi nel 1964 lascia al figlio Michele il colpo di genio: chiamiamola Nutella, facciamola conoscere al mondo. Per il bene di tutti, anche qui. Nelle Langhe, come nel Michigan, non nasce solo un impero dolciario.

Escono allo scoperto i nuovi italiani e i loro sfizi innocenti (stiano buoni i dietologi, nemmeno i corn flakes sono il massimo per la glicemia). Il caffè da mordere dentro il cioccolato, le ciliegie annegate nel liquore, l’ovetto. Dal suo piccolo mondo presidiato dalle Madonne di Lourdes, Michele Ferrero diceva che il mondo andava capito, che in questa valle di lacrime tutti hanno il diritto di sentire "un leggero languorino". In America i Kellogg pensavano al colesterolo e all’anima della gente, ma è lo stesso.