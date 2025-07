Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto

Finalmente Temptation Island. La prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, andata in onda giovedì 3 luglio, è stata come ormai consuetudine un po’ interlocutoria. Le tentatrici Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna, Ale e i tentatori Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra, anche se relativamente visto che il programma di Canale 5 è soltanto all’inizio. Programma che ha già visto importanti novità, a partire dal fatto che il pinnettu è stato sostituito dal capanno, visto il cambio di location dall’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula in Sardegna al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina in Calabria.

Ecco le pagelle della prima puntata di Temptation Island 2025.

Filippo Bisciglia è finalmente tornato

Filippo Bisciglia: voto Quante volte ti ho aspettato. Bentornato Filippo. Finalmente. Erano mesi che in tanti aspettavamo di sentire la tua voce, di sentirti annunciare “Ho un video per te”. E finalmente tutto questo è tornato. Adesso è davvero estate. Mancano soltanto Ana Mena e “Bastardo” di Anna Tatangelo per rendere tutto memorabile di nuovo. Tempo al tempo.

Sonia M. chiede il falò di confronto già nella prima puntata di Temptation Island 2025

Alessio e Sonia M.: voto Lei monumentale. Alessio è un mix fra Tony, Lino e i vari esempi di sottopersonaggi delle passate edizioni di Temptation Island. Tradotto: imbarazzo puro. Fortunatamente Sonia M. se ne accorge e chiama subito il falò di confronto: “Ho già visto tutto lo schifo che dovevo vedere”. Siamo tutti con te, Sonia. E vorremmo essere anche tutti con Alessio per deriderlo nel momento in cui inizia a frignare perché la fidanzata gli ha rovinato i sogni di gloria. D’altro canto ha spiegato: “Non so se ho mai amato la mia fidanzata. Volevo diventare avvocato e stare con lei mi ha aiutato a raggiungere questo sogno”. Cammina, va. Cammina fuori dal reality show. Anche perché alla fine della puntata di giovedì 3 luglio Alessio se ne va, mentre Sonia M. continua il percorso nel programma: “Le tue compagne di viaggio hanno chiesto che tu rimanga” ha spiegato Filippo Bisciglia. Adorissimo.

Alessio viene cacciato da Temptation Island 2025

Simone e Sonia B.: voto Ossignore benedetto. Io sono rimasta a Simone che fa il fenomeno e gareggia a colpi di pettorali e bicipiti con gli altri tentatori, Flavio in primis. Per me la sua avventura può finire così: non uscirà da solo, ma con il suo ego. Sonia B. già la vedo a Uomini e Donne nella prossima stagione. Adoro già tutto questo trash in una sola puntata.

Valentina e Antonio nella prima puntata di Temptation Island 2025

Valentina e Antonio: voto Certo che se lui si sceglie così i modelli da imitare… Antonio è chiaramente un clone di Lino, concorrente della passata edizione di Temptation Island. E questo già deve far riflettere. La speranza è che qualcuno gli suggerisca perlomeno di indossare un minimo di decenza. Visto che ancora non lo ha fatto. “Sono immerso in mezzo a tante ragazze e l’occhio può cascare”: eh poverino, è immerso. Magari lo fosse. Magari.

Maria Concetta e Angelo: voto “Houston abbiamo un problema”. Sei serio? Angelino caro, davvero ti basta vedere una tentatrice per mezzo secondo per sbavare come neanche il cane Ubi davanti a una braciola? La colpa di Maria Concetta è evidente: averlo sopportato per anni. E questo è imperdonabile.