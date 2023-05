Serale Amici, quattro ragazzi in finale: Isobel, Mattia, Angelina e Wax

Isobel, Mattia, Angelina e Wax. Sono i quattro ragazzi finalisti del Serale di Amici, ormai arrivato agli sgoccioli. Nuove regole hanno scandito la semifinale andata in onda ieri sera, sabato 6 maggio. Nelle prime tre partite sono stati scelti dai giudici i nomi dei primi finalisti: Isobel, Mattia e Angelina. Poi la puntata è entrata nel vivo facendo salire adrenalina ed emozione. Nella parte finale dell’ottava tappa del percorso serale, la sfida è stata tra Maddalena, Aaron e Wax con un unico obiettivo: salvarsi dall’eliminazione e volare dritto all’ultima puntata che andrà in onda domenica 14 maggio. Si è salvato Wax: ecco com’è andata.

Il nuovo regolamento

“Sarà una finale a quattro. Arrivare in semifinale è già tanto”, ha detto Maria De Filippi in apertura dell’ottava puntata di Amici. “Alla fine di ogni manche verrà decretato un finalista. Quattro di loro andranno in semifinale”, conquistando una scintillante maglia color oro con il logo di Amici: la nuova divisa della finalissima del 14 maggio. Aaron, Angelina, Isobel, Maddalena, Mattia e Wax agguerritissimi per accaparrarsi il proprio posto in finale. La prima squadra che arriva a 2 punti manda in finale uno dei propri allievi.

Quando escono gli Ep di Amici

Stanno per uscire gli Ep con i brani inediti dei cantanti di Amici. Ecco quando. Il 19 maggio uscirà l’Ep di Angelina Mango, ‘Voglia Di Vivere’. Il 26 maggio è la data di lancio per ‘Wax’, il disco del rapper milanese. Il 5 giugno è la data di lancio di ‘Universale’, il primo Ep di Aaron. Tutti i dischi sono disponibili in pre-order su Amazon con le copie autografate in edizione limitata, mentre il 12 maggio usciranno in pre-sale tutti i singoli dei tre cantanti di Amici.

Prima manche: Isobel contro Wax

Mattia, Angelina e Isobel pronti ad esibirsi per conquistare il boccino che darà un vantaggio a una delle tre squadre in gara. I giudici votano Isobel all’unanimità e così entra in campo la squadra dei maestri Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Il duo ZerbyCele schierano la ballerina Isobel contro il cantante Wax. Sulle note del musical ‘Singing in the Rain’, Isobel interpreta la parte di Debbie Reynolds e balla con Sebastian nei panni di Gene Kelly. Wax risponde con una sua personale interpretazione di ‘Tutta mia la città’ dell’Equipe 84. Inizia così la prima partita. “Wax si mangia il palco, ha scritto un pezzo straordinario. Ma Isobel è un diamante”, commenta il giudice Cristiano Malgioglio. “Tu non balli, racconti le esibizioni che fai: hai una forza narrativa incredibile”, dice Michele Bravi rivolgendosi alla ballerina. Vince Isobel: ZerbyCele 1 - TodArisa 0.

Malgioglio: “Angelina è anima e cuore”

ZerbyCele schierano Isobel contro Angelina. La prima balla sulla musica di ‘Nothing Compares 2 U’, Angelina risponde con una performance magnifica: suona il piano e interpreta ‘Lost Without You’. Malgioglio non ha dubbi: “Angelina è anima e cuore”. Vince Angelina: ZerbyCele 1 - CuccaLo 1. I due prof schierano Aaron contro Mattia. Aaron propone Someone You Loved di Lewis Capaldi, Mattia balla Land of a thousand dances. Vince Mattia: ZerbyCele 1 - TodArisa 1. Un punto a tutte le squadre, si torna davanti alla giuria per lo spareggio.

Guanto di sfida hip hop

I prof ZerbyCele lanciano guanto di sfida hip hop con Isobel contro Maddalena: entrambe ballano sulle note di Rosalìa. La prima entra in scena con tutta la sua energia, la seconda si difende ma non convince. Vince Isobel e ZerbyCele conquistano il secondo punto che manderà uno dei loro allievi dritto in finale. Chi sarà?

Isobel prima finalista

La squadra ZerbyCele si accaparra un posto un finale: il primo finalista verrà scelto tra Isobel e Aaron. Aaron canta il suo ultimo singolo ‘Visione Led’, ma non spacca. La coreografia di Isobel sulle note di "I'm a slave 4 U" di Britney Spears è un’esplosione di grinta e tecnica perfetta. E la ballerina è la prima a conquistarsi un posto in finale. “Isobel mi ha fatto venire una scossa dentro. Sei divina”, commenta Malgioglio. “Sto morendo”, è la reazione di Isobel che piange di gioia. Poi ride e urla, correndo verso l’ambita maglia da finalista. E Giuseppe Giofrè si commuove. “La giustizia sta facendo il suo corso”, dice Alessandra Celentano orgogliosa.

Cuccarini: “Isobel? Grandissimo successo”

“A parte il grandissimo talento, Isobel ha la mentalità giusta per essere donna di spettacolo. Se ha voglia di investire ancora e di continuare a studiare, potrebbe avere un granissimo successo”, dice con ammirazione autentica Lorella Cuccarini alla prima finalista della serata.

Seconda manche

Mattia, Aaron e Maddalena si sfidano per conquistare il boccino della seconda partita. Grazie alla vittoria di Mattia, entrano in gioco i TodArisa e subito schierano Mattia – che si esibisce in un “pezzo spagnoleggiante” sul ritmo del flamenco – contro Aaron, che canta ‘I Don't Want to Miss a Thing’ degli Aerosmith. “Sei un encantador, sta nascendo un Joaquín Cortés”, dice Malgioglio in visibilio. E vince Mattia. TodArisa 1 – ZerbyCele 0. Nuova sfida: forti del successo, i TodArisa schierano ancora Mattia contro Maddalena. “Sono contento di averla in questa semifinale piena di talenti”, dice Emauel Lo nel difendere la sua allieva. Maddalena balla ‘Un briciolo di allegria’, Mattia risponde con ‘You Can Leave Your Hat On’. Vince Mattia: TodArisa 2 – CuccaLo 0.

Mattia secondo finalista

Wax e Mattia si ritrovano insieme davanti alla giuria, in palio c’è un ticket per la finale. Wax canta suo ultimo brano ‘Ballerine e guantoni’, con un testo scritto sul beat di Dardust. Mattia balla su ‘Judas’ di Lady Gaga. “Wax ha pezzo che spacca, se non diventa tormentone dell’estate vado in pensione”, ironizza Malgioglio. Alla fine vince il ballerino Mattia, che decolla verso la finalissima del 14 maggio.

Terza manche

Chi inizia la terza manche? In campo Wax, Aaron e Angelina. Vince Angelina e il boccino passa ai CuccaLo. Prima manche tutta di canto: Angelina (Acquatonica) contro Aaron (Grande figlio di puttana degli Stadio). Vince Angelina: CuccaLo 1 - ZerbyCele 0. I CuccaLo rischierano Angelina con un’interpretazione perfetta del canto popolare napoletano ‘Tammurriata Nera, contro il rapper Wax che canta ‘En e Xanax’ di Samuele Bersani. Tra i due scatta un momento tenerissimo, ma Maria rompe l’idillio: “Tra voi c’è solo amicizia. Diciamolo, altrimenti chissà cosa pensano”. Vince Angelina: CuccaLo 1 - TodArisa 0.

Angelina terza finalista

Angelina e Maddalena davanti alla giuria per la finale. Angelina canta il suo inedito ‘Ci pensiamo domani’, candidato a diventare il tormentone dell’Estate 2023, e passa al livello successivo. Felicissima salta in studio, corre a prendersi l’agognata maglia della finale e sale in balconata per abbracciare gli amici. Rimane solo solo un posto, a giocarselo saranno Aaron, Wax e Maddalena.

Primo ballottaggio

Si esibisce Aaron con il suo ultimo brano ‘Universale’. Poi Maddalena balla sulla canzone ‘Tutta colpa mia’ e chiude Wax con l’inedito ‘Anni 70’. La ballerina è la prima eliminata della serata.

Maddalena: “Buona finale, spaccate tutto”

“Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita, ballare qua sopra è una possibilità unica. Vorrei ingraziare trecentomila persone, tra il pubblico e i professori”, h adetto la ballerina Maddalena dopo avere saputo di essere l'ultima eliminata della semifinale andata in onda ieri sera. Abbraccio commosso con il prof che l’ha seguita per mesi nei suoi progresso, Emanel Lo: “Brava: balla balla balla”. E Maddalena esce di scena: “Buona finale, spaccate tutto”.

Ultimo ballottaggio

Restano in gara Wax e Aaron: uno di loro verrò eliminato, mentre l’altro passerà il turno. Aaron canta ‘Vuoto al perdere’ di Noemi e la dedica alla donna del suo cuore. “Per una persona che amo, spero che ci si potrà rivedere”. Il rapper intona il suo pezzo ‘Turista per sempre’. “Quanto siamo cresciuti? Un sacco”, dice Wax per farsi coraggio in attesa di scoprire chi verrà eliminato tra lui e Aaron. “È stato un bel viaggio”, risponde l’amico. E poi scatta la suspense. Maria li richiama nello studio deserto per annunciare il nome del quarto finalista. "È solo un regolamento tecnico, perchè solo quattro possono andare in finale", dice Maria prima di annunciare il nome dell'ultimo eliminato dell'ottava puntata.

Wax quarto finalista

“Non me lo aspettavo veramente, sono contento”. È il primo commento a caldo del giovane rapper Wax, che passa il turno per la finalissima del 14 maggio. Era certo che la giuria avrebbe scelto Aaron, ma così non è stato. Ma il vichingo buono incassa col sorriso sulle labbra. “È da un po’ di giorni che penso a questo momento – dice Edoardo Boeri, in arte Aaron – io ho vinto come persona perché sono stato qui. E sono contentissimo. È il momento giusto. Ciao Mary”.