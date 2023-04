Scopri i 7 trend imperdibili per capelli della primavera-estate 2023

Ci sono i tagli vintage che riportano in auge classici intramontabili come il caschetto. Altri che si ispirano alle lettere dell’alfabeto (a C, a V, a U). Altri ancora che si richiamano al mondo della natura, per esempio alle farfalle e alle meduse. Una cosa è certa: i principali trend per i capelli del 2023 prendono spunto soprattutto dalle influencer più seguite sui social, in particolare TikTok, Instagram e Pinterest.

Li dettano le influencer

Più che di veri e propri trend per capelli del 2023, fissi e definiti, sarebbe forse più opportuno parlare di tendenze passeggere, che vanno e vengono, “fanno dei giri immensi e poi ritornano”, per citare Antonello Venditti, sull’onda di hashtag, like e cuoricini sui social. In ogni caso si tratta di preferenze che, per quanto volubili e temporanee, si impongono per almeno una stagione. Per poi, spesso, tornare a fare capolino a distanza di qualche mese.

Personalizzazione e mix & match

Oltre ai 7 principali trend capelli 2023 che sembrano andare per la maggiore per la primavera e l’estate di quest’anno, una delle principali parole d’ordine in fatto di hair styling è personalizzazione: comunque si portino i capelli, l’importante è che siano funzionali a esprimere la propria indole e ad assecondarla. Inoltre non ci sono nette divisioni: a piacere è anche il mix di tagli e caratteristiche, per uno stile fluido e vivace.

Il bob

Influencer seguitissime come Chiara Ferragni e Haily Bieber hanno rilanciato il caschetto, declinato e interpretato a seconda dei propri gusti e delle proprie esigenze: più o meno corto o lungo, liscio o mosso.

A tutto volume

Allo stesso modo, chi continua ad amare i capelli lunghi può trovare ispirazione nei trend capelli 2023: in questo caso gli stilisti propongono teste leggere, con ciocche scalate, per pettinature voluminose, richiamando un po’ i look in voga nei primi anni Duemila.

“V”, “C” e “U”

A proposito di scalature, quella a “V” continua a essere una delle più richieste, perché dona un effetto morbido e naturale anche a chi ha lineamenti un po’ marcati e spalle importanti. Inoltre otticamente aumenta la lunghezza dei capelli. Addolciscono ancora di più l’immagine i tagli a “C” e a “U”: nel primo caso la chioma è stratificata in sezioni che formano, appunto, una “C”, nel secondo, ideale per i capelli fini e sottili, si lasciano le lunghezze pari e le ciocche piene, senza sfilare troppo.

Versioni ibride

Secondo vari esperti del settore, per la primavera e l’estate del 2023 vedremo anche il mix di stili, unendo il meglio degli uni e degli altri, per esempio attingendo dagli anni ’70 e dagli anni ’90, fondendoli insieme. Per esempio il cosiddetto taglio a farfalla o butterfly cut unisce la linea del bob classico alle lunghezze scalate con le punte in fuori, in stile ‘Charlie’s Angels’. Ma troviamo anche il wolf cut, il taglio a lupo, che combina lo shag scalato degli anni ‘70 e il mullet (“triglia”) degli anni ’80, con sfumature e rasature laterali.

Frangia a tendina

Tra i protagonisti dei trend capelli 2023 c’è anche la frangia a tendina, che spopola già da qualche stagione. Quest’anno, in particolare, la versione più richiesta è quella a metà strada tra sopracciglia e attaccatura del naso e più lunga lateralmente. Si adatta alla maggior parte dei tagli, del genere di chioma e del tipo di viso.

Dal biondo al rosso, i colori preferiti

Oltre alla scelta della tinta, nei saloni professionali cercano di dare massima armonia e tanta luce ai capelli delle clienti, sempre in linea con il taglio, con effetti morbidi e tridimensionali. I biondi che derivano dalle decolorazioni sono realizzati con tocchi delicati e naturali. I castani sono caldi e profondi. Le tonalità più scure presentano spesso note sunlight, con ciocche schiarite leggermente solo sul davanti. I ramati sono sfumati e luminosi e i rossi sono intensi e strong.

La riga di lato

Uno dei 7 trend capelli 2023 è la scriminatura laterale, mostrata spesso dall’attrice Zendaya e amato dai ragazzi della Generazione Z. Anche in questo caso si tratta di un (gradito) ritorno dai primi anni Duemila.