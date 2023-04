Unghie fragili, i rimedi naturali più efficaci

Le mani sono il nostro biglietto da visita, ma sono anche tra gli organi più esposti, visto che le utilizziamo quotidianamente per tante attività. Per questo se si hanno unghie fragili e mani con pelle spenta e disidratata occorre correre ai ripari con piccoli e semplici accorgimenti.

Come riconoscere le unghie fragili

Ti rendi conto se hai unghie fragili o meno se le tue unghie sono soggette a rompersi e a scheggiarsi e presentano una forma alterata. Fai attenzione anche a segni come fessure e righe verticali o orizzontali e a strati che tendono a sfaldarsi.

Le cause

Al netto della predisposizione genetica e di lavori in cui le mani sono in primo piano (ma dovrebbero essere sempre coperte da guanti e altri dispositivi di protezione), le unghie fragili possono essere causate da tanti fattori. Eccone alcuni: - detersione molto frequente delle mani; - uso di prodotti di igiene e cosmetici troppo aggressivi; - trattamenti estetici un po’ strong, come gli smalti semipermanenti e permanenti; - sbalzi ormonali; - mancanza di vitamine e sali minerali nell’organismo.

Occhio all’acqua

Innanzitutto in caso di unghie fragili andrebbe limitato il contatto con l’acqua. Sia chiaro, pulizia e igiene sono discorsi a parte. Quel che si intende dire è di non lasciare mani e unghie in ammollo in acqua troppo fredda o troppo calda per un tempo prolungato. Per esempio per il lavaggio manuale dei piatti, è bene utilizzare sempre un paio di guanti.

Se non rinunci allo smalto

Per quel che riguarda gli smalti, non devi rinunciare ad applicarli. Solo che dovresti prendere alcune precauzioni. Usa solo prodotti di qualità. Adopera un solvente senza acetone. Tra un’applicazione e l’altra lascia passare qualche giorno e fai “respirare” le unghie. Alterna gli smalti colorati a quelli trasparenti e rinforzanti.

Meglio portarle corte

Se hai notato di avere le unghie fragili, sarebbe più opportuno non portarle lunghe. Tienile corte e curate. Se devi aprire lattine, scatole o altri piccoli oggetti, usa i polpastrelli. Tieni ben idratate mani e unghie applicando creme e oli naturali anche più volte al giorno, se necessario. Vuoi un’idea per un impacco veloce e naturale? Prepara un'emulsione con un cucchiaio di succo di limone e una con olio di oliva e applicalo sulle punte delle dita lasciandolo in posa per almeno una decina di minuti, come minimo una volta a settimana. Ti aiuterà ad avere unghie più robuste e più bianche.

Aiutati a tavola

La cura delle unghie fragili può avvenire anche con qualche attenzione al proprio regime alimentare. Non farti mai mancare la frutta e la verdura fresche. Consuma pasti equilibrati e completi, che includano vegetali, proteine e carboidrati. I cibi più “amici” contro le unghie fragili? Sono validi avocado, frutta secca, salmone, patate, soprattutto quelle dolci, latte e suoi derivati. Questi alimenti, infatti, contengono vitamine del gruppo B, in particolare la B12 e la B9, preziose per pelle, unghie e capelli. Anche la vitamina C, che trovi in buone quantità negli agrumi, fa molto bene. E se non bastasse la dieta, puoi ricorrere a integratori naturali che includano quelle componenti nella formulazione.