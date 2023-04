Platinette, il video commovente dopo l’ictus

Mauro Coruzzi sta tornando a vivere. Una ventina di giorni dopo l'ictus ischemico che lo ha colpito, il conduttore radiofonico noto anche come Platinette continua ad aggiornare amici e fan attraverso i social network e negli ultimi giorni le notizie sono particolarmente incoraggianti. "Chiedo scusa se parlo con difficoltà. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere e sentire coi messaggi. Come Greta Garbo nei film, anch'io parlo. Dopo il muto, parlo" ha dichiarato in un video pubblicato su Instagram.

L'ironia non manca a Mauro Coruzzi neanche nei momenti più difficili. Momenti che sembrano finalmente davvero alle spalle. Il percorso di riabilitazione sembra essere cominciato nel migliore dei modi per Platinette e lo dimostrano i diversi video che il conduttore radiofonico pubblica spesso su Instagram.

Video che in alcuni casi risultano anche particolarmente commoventi ed emozionanti. Basti pensare a quello pubblicato nella giornata di ieri, quando finalmente Mauro Coruzzi ha potuto riabbracciare la cagnolina Kiri, che negli ultimim giorni aveva potuto vedere soltanto dalla finestra dell'ospedale.