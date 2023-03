Platinette come sta dopo l'ictus: le foto in ospedale

Mauro Coruzzi in ospedale

Mauro Coruzzi è tornato sui social due settimane dopo essere stato colpito da un ictus ischemico. Come sta l'istrionico attore, opinionista e conduttore radiofonico? A giudicare da quello che la stessa Platinette pubblica sui social network, la paura sembra fortunatamente passata.

"In piedi e da solo per la prima volta dopo 15 giorni! #wlavita" ha scritto a corredo di tre foto che lo vedono in piedi e in tenuta ginnica - pantaloncini, maglietta e scarpe da ginnastica - nella stanza dell'ospedale Niguarda di Milano nel quale è ricoverato da quando ha avuto l'ictus. La stessa stanza dalla quale può guardare correre il proprio cagnolino, di cui ha pubblicato una foto su Instagram nei giorni scorsi.

Dopo la grande paura, quindi, ha preso il via il percorso di riabilitazione che porterà probabilmente entro breve Mauro Coruzzi a uscire dall'ospedale, ma intanto è lo stesso conduttore radiofonico ad aver deciso di comunicare con i propri fan attraverso i social network. D'altro canto, in molti si erano messi in allarme dopo aver saputo dell'ictus da cui era stato colpito. E grande è anche l'affetto che Platinette sta ricevendo in questi giorni.