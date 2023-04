Pechino Express 2023, le anticipazioni della sesta tappa: coppie mischiate a sorpresa

Continuano le emozioni nel lungo viaggio di Pechino Express 2023. Nella sesta puntata in onda questa sera, giovedì 13 aprile, una sorpresa metterà nuovamente alla prova le ormai rodatissime coppie rimaste in gara. Dopo il colpo di scena della settimana scorsa – con l’arrivo dell’ex vincitrice Victoria Cabello che, insieme a Enzo Miccio, ha formato la coppia dei Segugi dando del filo da torcere ai concorrenti in gara – questa volta i 12 viaggiatori verranno, per formare sei nuove coppie a sorpresa.

Non sarà facile continuare il viaggio senza l’empatia e l’affiatamento che ha permesso finora di superare momenti di sconforto e difficoltà, come il malore improvviso accusato nella scorsa puntata da Giorgia Soleri. La scorsa settimana non ci sono state eliminazioni, quindi si attendono nuove uscite per questa nuova tappa. Ecco cosa succederà nella sesta puntata in onda stasera, 13 aprile, alle 21.15 su Sky Uno e Now.

Sommario

I concorrenti percorreranno 545 chilometri attraverso il Borneo Malese. Partiranno dalla città di Sibu fino alla popolosa metropoli di Miri, entrambe situate nello stato del Sarawak. Sarà un viaggio molto faticoso, forse il più duro della stagione di ‘Pechino Express – La via delle Indie’. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno in serbo un annuncio inaspettato per le sei coppie rimaste in gara: ecco cosa succederà.

All’inizio della puntata, i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio annunceranno la notizia: le coppie verranno mischiate, i viaggiatori dovranno dare il massimo per vincere la tappa e salvarsi, sfidando gli ex compagni che li hanno sostenuti finora. E dovranno farlo senza il supporto e l’affiatamento che ha rappresentato la carta vincente nei momenti di crisi. Nessun punto di riferimento, per una competizione ai massimi livelli.

I viaggiatori continueranno ad esplorare il Borneo Malese. Si parte dal tempio di Tua Pek Kong a Sibu, poi i viaggiatori dovranno correre fino al Kutien Memorial Park per la prima missione della puntata. Letta la prova, dovranno raggiungere velocemente Mukah, sulla costa, dove tre coppie si sfideranno nella estenuaste ‘prova vantaggio’. Dopo avere passato la notte in un alloggio di fortuna, zaino in spalla i concorrenti ripartiranno verso il meraviglioso Parco Nazionale di Niah, tra natura rigogliosa e affascinanti grotte, dove scopriranno la seconda missione della tappa. Il traguardo della sesta puntata è fissato nella città di Miri e steso il tanto agognato tappeto rosso che decreterà i vincitori della tappa. Costantino ed Enzo leggeranno la classifica finale e il nome delle coppie a rischio eliminazione. Ma il verdetto sarà affidato, come sempre, alla temutissima ‘busta nera’ che decreterà se la tappa sia eliminatoria o meno.

Sono ancora sei le coppie ancora in gara, visto che nella precedente puntata non ci sono state eliminazioni. Ecco quali sono: • Le Attiviste: Giorgia Soleri e Federica Fabrizio • Gli Italo Americani: Joe Bastianich e Andrea Belfiore • Mamma e Figlio: Martina Colombari e Achille Costacurta • I Novelli Sposi: Federica Pellegrini e Matteo Giunta • Le Mediterranee: Carolina Stramare e Barbara Prezia • I Siculi: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

La coppia di disturbatori appena formata – I Segugi, alias l’ospite a sorpresa Victoria Cabello ed Enzo Miccio – hanno seguito i concorrenti cercando di rallentarli nel loro viaggio. I primo ad essere intercettati da Enzo e Victoria sono stati gli Italo Americani, costretti a fermarsi per 10 minuti di penalità. Lunga 494 km, la quinta tappa si è snodata dal villaggio di Kampung Giam, nell'insidiosa foresta malese, passando per Lubok Antu, fino a raggiungere Sibu, traguardo finale della tappa. Vincitori della tappa sono stati i Novelli Sposi. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno vinto un’occasione straordinaria: una gita nella giungla per vedere gli oranghi. A rischio eliminazione gli Italo Americani e le Mediterranee: i due coniugi hanno scelto di salvare Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Ma alla fine la bella sorpresa: la tappa non era eliminatoria, sono quindi rimasti tutti in gara.

La sesta tappa del viaggio sulla Via delle Indie di Pechino Express 2023 andrà in onda giovedì 13 aprile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now.