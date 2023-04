Pechino Express 2023, torna Victoria Cabello. Anticipazioni della quinta puntata

Ci sarà una sorpresa nella quinta tappa dell’avventuroso viaggio di Pechino Express lungo ‘La via delle Indie’. Ad attendere le coppie in gara all’arrivo nel Borneo malese sarà Victoria Cabello, personaggio a sorpresa della quinta puntata che andrà in onda giovedì 6 aprile su Sky e Now. Si tratta di un attesissimo ritorno, quello di Victoria, dopo lo spettacolare taglio del traguardo dell’anno scorso tra i grattacieli di Dubai in compagnia del suo fedelissimo e amatissimo Paride Vitale. Nel nuovo appuntamento di Pechino Express di domani (alle 21.15), le sei coppie rimaste in gara approdano nel Borneo; un’enorme isola divisa tra Malesia, Indonesia e Brunei, che ospita la foresta tropicale più antica del mondo. Ma con quale ruolo Victoria tornerà a Pechino Express? Aiuterà i viaggiatori in corsa o sarà per loro un nuovo fastidiosissimo ma coloratissimo intralcio? Lo scopriremo domani sera nella quinta tappa di stagione.

Anticipazioni sulla quinta puntata

I viaggiatori dovranno percorrere è quindi lunga 494 km. Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i concorrenti – provvisti solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona in valuta locale – partiranno dal villaggio di Kampung Giam, nell'insidiosa foresta malese, passando per Lubok Antu, dove tre coppie si sfideranno nella prima Prova Vantaggio della stagione, fino a raggiungere Sibu, traguardo finale della tappa. D'ora in avanti, le sfide non daranno più alcuna immunità, ma farà guadagnare un posto in classifica alle coppie che riusciranno a superarle.

Le coppie rimaste in gara

Nella scorsa puntata è stata eliminata la coppia degli Avvocati: Alessandra Demichelis e Lara Picardi. La tratta che i viaggiatori dovranno percorrere domani sera è lunga 494 km. In gara ci sono ancora sei coppie: le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi), gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Martina Colombari e Achille Costacurta detti Mamma e Figlio, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. E ancora: Carolina Stramare e Barbara Prezia, alias le Mediterranee, infine Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo detti i Siculi.

Il riassunto: cosa è successo nelle prime 4 puntate

‘La Via Delle Indie’ è iniziata a Mumbai, con la prima tappa del viaggio andata in onda nella puntata del 9 marzo. I concorrenti hanno affrontato la prima, delicata missione: recuperare radio, soldi e mappa del viaggio per affrontare la missione 2023. Si sono sottoposti alla ‘tortura’ di un ‘Kaan saak wala’, famosi in tutta l’India per la pulizia delle orecchie con un lunghissimo e fastidioso bastoncino. I ‘Novelli Sposi’ Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno celebrato un secondo matrimonio con il rito indù, ma ad aggiudicarsi la tappa sono state le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia. La prima puntata non era a eliminazione: tutti salvi. Nella seconda puntata (16 marzo), tutti i concorrenti sono partiti da Kolhapur e hanno percorso 435 chilometri. Sono partiti da Kolhapur, visitando la scuola dei famosi lottatori Kushti. Tra mansioni impreviste e sorprendenti – come la preparazione dello sterco di mucca, usato come combustibile – o la prova immunità nel villaggio di Govindakoppa, il viaggio è proseguito fino a Mysore. Le Mediterranee hanno scelto di eliminare gli Ipocondriaci. Per Dario e Caterina Vergassola è stato il momento di tornare a casa. Nella terza puntata (23 marzo) sono finite al ballottaggio le coppia degli Avvocati e degli Istruiti. I concorrenti sono partiti da Hampi per arrivare a Mysore. Hanno attraversato il fiume per arrivare al Tempio di Hanuman – uno dei luoghi sacri più suggestivi dell’India, dedicato al Dio Scimmia – per poi raggiungere il Forte di Chitradurga, dove le prime quattro coppie arrivate a firmare il Libro Rosso si sono sfidate in un famoso sport indiano, il Kabaddi. L'ultima parte della puntata si è svolta a Chamundi Hill di Mysore, dove è stato steso il tappeto rosso con il traguardo raggiunto dopo centinaia di faticosissimi scalini. Le Attiviste, vincitrici della tappa, hanno deciso di eliminare gli Istruiti: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. Nella quarta puntata (30 marzo), i viaggiatori sono partiti da Mysore alla volta di Nanjangud Suruchi, dove hanno affrontato la prima “piccante e speziata missione” e visitato la scuola Kerala Kalamandalam di teatro Kathakali. Sono state eliminate le due tenace protagoniste dalla coppia Avvocati.