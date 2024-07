E’ l’estate dei matrimoni Vip. Ecco tutte le coppie che si dicono “Sì”: location e date

Roma, 6 luglio 2024 – Mentre in tv spopolano le corna e i tradimenti (vedi Temptation Island su Canale 5 che fa il boom di ascolti e si prepara a tornare anche a settembre), in questa estate dal meteo impazzito sempre più innamorati vip coronano il loro sogno d’amore. Piovono fiori d’arancio. A differenza di appena dodici mesi fa quando una tempesta di separazioni riempiva le copertine patinate: dall’addio turbolento di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì al bye bye amichevole di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli passando per l’ultimo (forse) tira e molla tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Sulla Riviera Romagnola, dove è in corso la lunga ’Notte Rosa’, proprio in queste ore si scambieranno le promesse Simona Ventura e Giovanni Terzi. La conduttrice, già ex signora Bettarini, e il giornalista (al terzo matrimonio) coroneranno il loro amore al Grand Hotel di Rimini in una cerimonia annunciata come ’intima’ ma che avrà comunque 200 invitati, sicuramente meno dei mille presenti al pre-wedding party della scorsa settimana, tenutosi a Milano e organizzato da Enzo Miccio. A officiare il rito sarà il dimissionario presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (che con la moglie è molto amico della coppia), mentre i testimoni saranno l’amico del cuore Marco Di Terlizzi per lui, la collega e amica Milly Carlucci per lei. E proprio la signora del sabato sera Rai è reduce da un altro matrimonio vip, quello della figlia Angelica Donati (37 anni), che ha sposato il principe Fabio Borghese (58 anni) nel borgo medievale di Montevettolini, una frazione di Monsummano Terme in provincia di Pistoia.

Sempre in Toscana, domenica scorsa, sono andati a nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dopo sette anni di fidanzamento, la coppia nata al Grande Fratello Vip ha coronato il sogno d’amore nel giardino della villa medicea ’La Ferdinanda’ ad Artimino, tra le colline di Prato. Sarà la Versilia, versione ’Sapore di mare’, a fare da cornice – il prossimo 12 luglio – alle nozze di un’altra coppia nata nella Casa più spiata d’Italia, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Il mare, la spiaggia e un’atmosfera da sogno anche per il sì della presentatrice tv Diletta Leotta e il portiere Loris Karius. Le nozze sono state celebrate a Vulcano, nelle Eolie, lo scorso 22 giugno, all’interno di un fine settimana all’insegna del glamour con molti ospiti vip e almeno tre cambi di look per la sposa. Nello stesso giorno si sono scambiati le promesse anche Alice Sabatini e Gabriele Benetti: l’ex Miss Italia e il giocatore di basket hanno celebrato il rito nella chiesa di Santa Maria di Castello a Tarquinia e festeggiato l’evento in un resort a Montalto Marina insieme a parenti e amici. Lo scorso 27 giugno a Sorrento, in gran segreto, l’ex ministra Mara Carfagna ha sposato l’avvocato con cui fa coppia dal 2013, Alessandro Ruben.

Ultimi preparativi, invece, per il sì tra il calciatore Federico Chiesa e la modella Lucia Bramani: la coppia convolerà a nozze il 20 luglio in Maremma. Data ancora da svelare per le nozze di Ed Westwick, l’attore di ’Gossip Girl’, e la modella Amy Jackson. I due, però, sono intenzionati a fare il grande passo in Italia, per l’esattezza in Costiera Amalfitana dove la scorsa primavera sono stati avvistati in cerca della location perfetta.